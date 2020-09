Cecilio Domínguez rompió el silencio en "90 Minutos ESPN" donde destiló su enojo contra la dirigencia y en el medio involucró al club en donde tuvo que demostrar su talento y no lo consiguió. Y en sus frases desafortunadas deslizó: "Pedí la diez y no me la dieron. Fue doloroso que me silbaran y maltrataran, creo que los hinchas se quedaron en la historia de Bochini y no se dan cuenta lo que tienen hoy en día. Cualquier lugar es mejor que Independiente".

Y aunque la dirigencia hizo silencio los que salieron a contestarle fueron lo que hicieron grande al club como Ricardo Bochini quien sentenció: "Cuando se contrata a un jugador hay que asegurarse de que sepa bien donde está viniendo. Que sepa lo que significa Independiente. Por eso hay que elegir bien. Sino pueden declarar cualquier cosa. Cualquier jugador no puede pedir la camiseta número diez de Independiente; tiene que tener características de juego. Los jugadores que usaron esa camiseta tenían una característica para poder usarla. Él no era un jugador apto para llevarla".

ADEMÁS:

A un paso de octavos: River goleó a Binacional por 6-0

Yesica "Tuti" Bopp: "La cuarentena me cambió la vida"

Y si todo esto fuera poco Daniel Bertoni, otra palabra autorizada, le vació el cargador: "Las declaraciones molestan porque hubiera hablado cuando estaba en Independiente, con los pies más que nada. El jugador más caro de la historia del club no dejó nada y por mérito propio. No pudo demostrar. Nunca debió haber llegado. Independiente tiene varios campeones del mundo y lamentablemente no creo que él pueda llegar a eso".

Y agregó: "Todo el mundo decía que tenía cosas mías y a mis amigos les pedía por favor que no me faltaran el respeto. Lo deben estar comparando por lo gordo que está. Le deseo lo mejor pero que recuerde que pasó por un equipo con mucha historia y que hubiera hablado en su momento".

Cecilio tomó estas palabras y contraatacó: "Respeto a Ricardo Bochini y a Daniel Bertoni pese a que ellos no me respetan a mí. Ellos jugaron en otra época, yo ni había nacido. No los conozco. Ahora Independiente no es eso. Si la gente de Independiente se ofendió, lo siento, Pero deben pedirle explicaciones a los dirigentes de por qué todos se quieren ir del club. Lo que están haciendo no puede terminar bien".