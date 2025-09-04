La decisión de Conmebol: Independiente eliminado de la Copa Sudamericana

Más precisamente, Independiente y Universidad de Chile fueron multados con 150.000 dólares, el Rojo tendrá sus próximos siete partidos de local por torneos de Conmebol sin gente y la U no podrá llevar a su público en los próximos siete duelos de visitante por competencias internacionales.

Tras el 1-0 a favor de la U en la ida en Chile, el duelo de vuelta se suspendió a los 20 minutos del complemento cuando igualaban 1 a 1 en el marcador. El conflicto fue comenzado por los hinchas chilenos: robaron una bandera de los fanáticos locales, prendieron fuego y lanzaron butacas, bombas de estruendo y botellas a los simpatizantes del club de Avellaneda, situados en la parte baja a la suya.

image

La voz del estadio ordenó a los visitantes que se retiren de la tribuna y amenazó con posibles sanciones pero los violentos de la U siguieron con su accionar: violentaron un cuarto en el que se guardan elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos contra los fanáticos del Rey de Copas.

Después, la situación continuó con corridas de la barra brava del Rey de Copas a los hinchas visitantes después de lograr acceder a su tribuna: los violentos del club local dejaron en boxer a varios visitantes, le dieron trompadas y arrinconaron a uno al punto que decidió tirarse de la tribuna al vacío...

Independiente y Universidad de Chile realizaron sus respectivos descargos por lo sucedido en el Libertadores de América y este martes hubo audiencia con los tres miembros del Tribunal (son cinco, pero fueron apartados el argentino y el chileno), en donde ratificaron sus posturas y ahora llegó el fallo: sorprendió la clasificación de Universidad de Chile, cuando todos esperaban que sean eliminadas ambas instituciones.