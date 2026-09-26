La FIA le aplicó una sanción a Colapinto por el choque a Gasly en Azerbaiyán

El argentino reconoció que bloqueó por completo en la primera curva y quedó fuera de control. La FIA lo sancionó y deberá cumplir la penalización en la próxima carrera.
Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Azerbaiyán de la peor manera. El piloto de Alpine quedó fuera de carrera en la vuelta 36, después de bloquear en la frenada de la primera curva durante el relanzamiento del Safety Car e impactar contra su compañero Pierre Gasly. El francés, a su vez, chocó contra Lando Norris y los tres terminaron abandonando la competencia.
Tras descender del auto, el argentino asumió completamente la responsabilidad y descartó utilizar como excusa el relanzamiento de George Russell, líder de la carrera. "Sí, simplemente fue un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé completamente fuera de control. No hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre, por supuesto, a toda la fábrica", explicó.
Colapinto también lamentó haber desperdiciado una oportunidad importante para Alpine. "Hemos estado trabajando muy duro para sumar puntos y lo tiré por la borda con ese gran error. Estoy muy triste por el equipo. Por supuesto, es una gran decepción", señaló.
El argentino además pidió disculpas a Norris por haber quedado involucrado en el accidente y contó que habló brevemente con Gasly después del incidente. "Pierre está muy enojado, pero sí, voy a intentar hablar con él nuevamente", explicó. También destacó el apoyo recibido por parte del equipo y aseguró que el error es algo que deberá aprender de cara a las próximas carreras.
Gasly, por su parte, lamentó especialmente la oportunidad perdida. El francés aseguró que tenía un auto competitivo y que su ritmo era muy bueno antes del accidente. "Todavía es difícil procesar lo que acaba de pasar", sostuvo. Sin embargo, también confirmó que aceptaba las disculpas de su compañero: "No estoy contento con lo que pasó hoy. Acepto sus disculpas".
Norris fue mucho más crítico con la maniobra y consideró que la FIA debería aplicar sanciones más severas. "Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas", afirmó el piloto de McLaren, quien reclamó que Colapinto recibiera al menos una carrera de suspensión por el accidente.
Los comisarios de la FIA determinaron que Colapinto fue responsable del accidente ocurrido en la primera curva durante el relanzamiento posterior al Safety Car y le impusieron una sanción de cinco posiciones en la grilla de la próxima carrera.
La decisión de los comisarios llegó después de analizar el incidente que terminó con los abandonos de Colapinto, Gasly y Norris. El argentino había quedado bajo investigación luego del choque, que además le impidió a Alpine sumar con ninguno de sus dos autos en Bakú.
La sanción no contempla una suspensión, pese al pedido público de Norris. Colapinto podrá disputar la próxima carrera, aunque deberá afrontar la penalización determinada por la FIA.
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