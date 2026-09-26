La FIA le aplicó una sanción a Colapinto por el choque a Gasly en Azerbaiyán

Gasly, por su parte, lamentó especialmente la oportunidad perdida. El francés aseguró que tenía un auto competitivo y que su ritmo era muy bueno antes del accidente. "Todavía es difícil procesar lo que acaba de pasar", sostuvo. Sin embargo, también confirmó que aceptaba las disculpas de su compañero: "No estoy contento con lo que pasó hoy. Acepto sus disculpas".

Norris fue mucho más crítico con la maniobra y consideró que la FIA debería aplicar sanciones más severas. "Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas", afirmó el piloto de McLaren, quien reclamó que Colapinto recibiera al menos una carrera de suspensión por el accidente.

La sanción que Colapinto deberá cumplir en la próxima carrera

Los comisarios de la FIA determinaron que Colapinto fue responsable del accidente ocurrido en la primera curva durante el relanzamiento posterior al Safety Car y le impusieron una sanción de cinco posiciones en la grilla de la próxima carrera.

La decisión de los comisarios llegó después de analizar el incidente que terminó con los abandonos de Colapinto, Gasly y Norris. El argentino había quedado bajo investigación luego del choque, que además le impidió a Alpine sumar con ninguno de sus dos autos en Bakú.

La sanción no contempla una suspensión, pese al pedido público de Norris. Colapinto podrá disputar la próxima carrera, aunque deberá afrontar la penalización determinada por la FIA.