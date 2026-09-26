Fórmula 1: Franco Colapinto abandonó en el GP de Azerbaiyán tras un choque con Gasly

El argentino, que había partido noveno, abandonó tras un incidente en la relargada junto a su compañero de Alpine y Lando Norris. George Russell ganó en Bakú, escoltado por Max Verstappen e Isack Hadjar.
El Gran Premio de Azerbaiyán terminó este sábado con George Russell como ganador y un duro cierre para Franco Colapinto, que abandonó después de un incidente con su compañero Pierre Gasly durante la relargada posterior al Safety Car. El argentino venía en la zona de puntos, pero no pudo completar la competencia.
Russell, que había largado desde la pole, se mantuvo al frente durante buena parte de la carrera y consiguió la victoria en el circuito callejero de Bakú. Max Verstappen terminó segundo e Isack Hadjar completó el podio, en una competencia marcada por varios abandonos y cambios de posiciones en las últimas vueltas.
El incidente de Colapinto se produjo cuando faltaban poco más de 15 vueltas para el final. El argentino quedó fuera de carrera junto a Gasly, mientras que Lando Norris también tuvo que abandonar como consecuencia del accidente. De esta manera, Alpine no pudo sumar puntos en una jornada en la que sus dos autos estaban en condiciones de pelear por unidades.
La carrera también tuvo otro momento clave cuando Oscar Piastri se pasó de largo y cayó hasta el 14° puesto, después de haber estado en la pelea por los primeros lugares. El australiano había llegado a ocupar la segunda posición detrás de Russell.
Kimi Antonelli, líder del campeonato, aprovechó el desarrollo de la carrera para remontar desde el 16° lugar, posición desde la que había largado después de su accidente en la Q1 del viernes. El piloto de Mercedes terminó quinto, detrás de Russell, Verstappen, Hadjar y Charles Leclerc.
Los puestos de puntos se completaron con Lewis Hamilton, Arvid Lindblad, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Carlos Sainz, mientras que solamente 15 de los 22 pilotos que largaron pudieron completar las 51 vueltas.
Para Colapinto, el resultado significó cerrar el Gran Premio de Azerbaiyán sin sumar puntos, luego de haber largado desde la novena posición. El argentino había avanzado un lugar en la grilla por la sanción a Carlos Sainz y tenía a Gasly por delante, desde el séptimo puesto.
El argentino comenzó el fin de semana con dificultades en la primera práctica libre y terminó 18°, aunque logró recuperarse en la segunda tanda, donde finalizó 11° con un tiempo de 1:45.479. En la tercera práctica volvió a avanzar y terminó 10°, mientras que Gasly se ubicó sexto.
En la clasificación, los dos Alpine consiguieron meterse en Q3. En la Q2, Colapinto tuvo una situación particular con su compañero: el argentino le dio rebufo a Gasly para ayudarlo a avanzar y luego esperaba recibir la misma colaboración. Sin embargo, Gasly no llegó a devolverle la ayuda y Colapinto tuvo que buscar el pase a Q3 por sus propios medios.
Finalmente, Colapinto cerró la Q2 con 1:44.683, mientras que Gasly había marcado 1:44.106. En la Q3, el francés terminó séptimo y el argentino décimo, con una diferencia de 0.916 segundos entre ambos.
Por la sanción a Carlos Sainz, Colapinto avanzó luego hasta el noveno lugar de la grilla, mientras que Gasly largó séptimo. Así, el argentino llegó a la carrera con un Alpine que había mostrado una mejora durante el fin de semana y con la posibilidad de volver a sumar puntos después del séptimo puesto conseguido en Madrid, donde había cosechado seis unidades.
Bakú, además, era un circuito especial para el argentino: en 2024 terminó octavo con Williams y consiguió allí sus primeros cuatro puntos en la Fórmula 1.
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