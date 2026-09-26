Fórmula 1: Franco Colapinto abandonó en el GP de Azerbaiyán tras un choque con Gasly

Kimi Antonelli, líder del campeonato, aprovechó el desarrollo de la carrera para remontar desde el 16° lugar, posición desde la que había largado después de su accidente en la Q1 del viernes. El piloto de Mercedes terminó quinto, detrás de Russell, Verstappen, Hadjar y Charles Leclerc.

Los puestos de puntos se completaron con Lewis Hamilton, Arvid Lindblad, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Carlos Sainz, mientras que solamente 15 de los 22 pilotos que largaron pudieron completar las 51 vueltas.

Para Colapinto, el resultado significó cerrar el Gran Premio de Azerbaiyán sin sumar puntos, luego de haber largado desde la novena posición. El argentino había avanzado un lugar en la grilla por la sanción a Carlos Sainz y tenía a Gasly por delante, desde el séptimo puesto.

Las posiciones finales del Gran Premio de Azerbaiyán.

Cómo fue el fin de semana de Colapinto antes del Gran Premio de Azerbaiyán

El argentino comenzó el fin de semana con dificultades en la primera práctica libre y terminó 18°, aunque logró recuperarse en la segunda tanda, donde finalizó 11° con un tiempo de 1:45.479. En la tercera práctica volvió a avanzar y terminó 10°, mientras que Gasly se ubicó sexto.

En la clasificación, los dos Alpine consiguieron meterse en Q3. En la Q2, Colapinto tuvo una situación particular con su compañero: el argentino le dio rebufo a Gasly para ayudarlo a avanzar y luego esperaba recibir la misma colaboración. Sin embargo, Gasly no llegó a devolverle la ayuda y Colapinto tuvo que buscar el pase a Q3 por sus propios medios.

"SIN REMOLQUE. LO HIZO SOLO, SIN NADIE QUE LO AYUDE"



El relato de @F1Tornello al vueltón que hizo Franco Colapinto para meterse en la Q3 en Bakú



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Finalmente, Colapinto cerró la Q2 con 1:44.683, mientras que Gasly había marcado 1:44.106. En la Q3, el francés terminó séptimo y el argentino décimo, con una diferencia de 0.916 segundos entre ambos.

Por la sanción a Carlos Sainz, Colapinto avanzó luego hasta el noveno lugar de la grilla, mientras que Gasly largó séptimo. Así, el argentino llegó a la carrera con un Alpine que había mostrado una mejora durante el fin de semana y con la posibilidad de volver a sumar puntos después del séptimo puesto conseguido en Madrid, donde había cosechado seis unidades.

Bakú, además, era un circuito especial para el argentino: en 2024 terminó octavo con Williams y consiguió allí sus primeros cuatro puntos en la Fórmula 1.