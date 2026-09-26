Video: así fue el error de Franco Colapinto que provocó el choque con Gasly en el GP de Azerbaiyán

“No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Me costó bastante. Hay que entender el por qué. Más que nada pedirles disculpas al equipo y a Pierre, que perdimos muchos puntos. Triste por la situación. Intentaremos darlo vuelta pronto”, insistió.

El incidente puso fin a una serie de 30 Grandes Premios consecutivos en los que Colapinto había llegado a la meta. Además, era el único piloto que había completado las 14 competencias en lo que va de esta temporada.