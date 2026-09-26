Video: así fue el error de Franco Colapinto que provocó el choque con Gasly en el GP de Azerbaiyán

El incidente causado por el piloto argentino provocó el abandono de ambos Alpine. El británico Lando Norris también fue afectado por la maniobra. "Perdón a todo el equipo", manifestó Colapinto.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cometió este sábado uno de sus mayores errores desde que compite en la Fórmula 1 y tuvo que abandonar en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Colapinto estaba décimo durante el relanzamiento de la carrera tras la salida del safety car, cuando quiso realizar un divebomb (maniobra de adelantamiento muy arriesgada) y se pasó de largo. Eso provocó que se llevara puesto a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly (Alpine), que también quedó fuera de la prueba.
El otro afectado por el error del pilarense fue el británico Lando Norris (McLaren), que se encontraba en el noveno lugar.
“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, expresó el argentino tras la prueba.
“No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Me costó bastante. Hay que entender el por qué. Más que nada pedirles disculpas al equipo y a Pierre, que perdimos muchos puntos. Triste por la situación. Intentaremos darlo vuelta pronto”, insistió.
El incidente puso fin a una serie de 30 Grandes Premios consecutivos en los que Colapinto había llegado a la meta. Además, era el único piloto que había completado las 14 competencias en lo que va de esta temporada.
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