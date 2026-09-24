Quién es la hija de una súper famosa que vinculan con Franco Colapinto: Los indicios de romance

El corredor de Fórmula 1 estaría coqueteando con una hermosa modelo instalada en España, hija de una figura de la tevé local.
Franco Colapinto atraviesa su mejor presente desde que desembarcó en la Fórmula 1. El corredor argentinos está logrando marcas de destaque en sus últimas presentaciones deportivas, logran importantes puestos delanteros en sus carreras. Y, en medio de su buen presente profesional, también se conocieron algunos detalles de su vida íntima.
Semanas atrás, se conocieron una declaraciones que hizo el piloto en un programa español, durante una entrevista que le hicieron "cara a cara". Allí, Franco, con la franqueza que lo caracteriza a la hora de las declaraciones públicas, dijo que "en los últimos tiempos no tuve sexo. Estuve con muchas carreras. Para los deportistas, la testosterona debe ser alta, no podés acabar. En las carreras no podés".
"El que me maneja la parte deportiva, Belasteguín, dice que está prohibido previo a un fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar porque baja la testosterona y rendís menos. Hay que cuidarse", contó, Colapinto, en la nota con La revuelta. Pero más allá de su acotada actividad sexual en estos tiempos de exigencias laborales, en principio querría coquetear con una hermosa chica, hija de una conocida famosa.
Porque empezaron a llamar la atención los recurrente likes -más y mejor conocidos como "me gusta"- que Colapinto suele ponerle a las distintas publicaciones que hace Sofía Solá. La joven, instalada por estos tiempos en Europa no sólo se destaca por su belleza y sus ansias de hacer una carrera vinculada al mundo de la moda, sino por ser conocida desde su nacimiento.
Sofía es hija de la cocinera y pastelera Maru Botana -próxima a debutar como jurado oficial de Masterchef Celebrity- y del ingeniero agrónomo Bernardo Solá. Es la cuarta hija de la pareja y desde hace varios años construye su propio camino profesional, en el ámbito de las pasarelas.
Comenzó a trabajar como modelo a los 16 años y, además de participar en campañas, estudió Producción de Moda en la Universidad de Palermo. Hace un par de meses se fue del país para instalarse en Barcelona, España, donde está apostando firme a su carrera, de manera internacional.
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