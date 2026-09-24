Quién es la hija de una súper famosa que vinculan con Franco Colapinto: Los indicios de romance

QUIÉN ESJOVEN QUE HABRÍA ENAMORADO A COLAPINTO

Sofía es hija de la cocinera y pastelera Maru Botana -próxima a debutar como jurado oficial de Masterchef Celebrity- y del ingeniero agrónomo Bernardo Solá. Es la cuarta hija de la pareja y desde hace varios años construye su propio camino profesional, en el ámbito de las pasarelas.

Comenzó a trabajar como modelo a los 16 años y, además de participar en campañas, estudió Producción de Moda en la Universidad de Palermo. Hace un par de meses se fue del país para instalarse en Barcelona, España, donde está apostando firme a su carrera, de manera internacional.