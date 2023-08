La FIFA suspendió a Luis Rubiales por el beso a una jugadora de España

La decisión adoptada por el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Iván Palacio, fue comunicada Luis Rubiales, a la RFEF y a la UEFA, para su debido cumplimiento. Además, la máxima entidad del fútbol ratificó su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas.

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", expresó Jenni Hermoso en un comunicado emitido durante las últimas horas.

Por su parte, el plantel femenino campeón del mundo pidió "cambios reales , tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores". Y agregaron: "Esperamos respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas".

Poco antes de conocerse la medida tomada por la FIFA, desde la RFEF habían anunciado el inicio de "las acciones legales" que correspondan contra Jenni Hermoso con el fin de defender la postura de Luis Rubiales, quien asegura que el beso que le dio en los labios en la premiación del Mundial fue "consentido".

La RFEF acompañó su comunicado de cuatro fotos para defender su versión de que fue la jugadora la que levantó del suelo al dirigente, y no al revés, asegurando que "los pies de Rubiales están claramente y manifiestamente levantados del suelo como consecuencia de la acción de fuerza realizada por la jugadora".

Además, la Federación le respondió a las jugadoras internacionales que anunciaron su negativa a volver a jugar con el seleccionado español bajo la dirección de los actuales dirigentes de la RFEF, al recordar que "la participación en la Selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello".