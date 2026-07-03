La pasión mundialista copó Buenos Aires: 140.000 hinchas disfrutaron de los Fan Fest

Unas 20 mil personas siguieron el triunfo de la Selección argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde en el Fan Fest de Plaza Seeber, en Palermo. La propuesta del Gobierno porteño ya convocó a más de 140 mil hinchas desde el inicio del Mundial.
La fiebre mundialista sigue creciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Más de 140 mil personas ya participaron de los Fan Fest organizados por el Gobierno porteño para acompañar a la Selección argentina durante la Copa del Mundo, una iniciativa que combina fútbol, entretenimiento y actividades para toda la familia en distintos barrios.
La última jornada reunió a unos 20 mil hinchas en la Plaza Seeber, en Palermo, donde miles de personas celebraron el triunfo de la Selección por 3 a 2 frente a Cabo Verde. Desde temprano, el predio ubicado sobre las avenidas Del Libertador y Sarmiento comenzó a recibir al público, que primero siguió el encuentro entre Australia y Egipto y luego vibró con una nueva presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Además de la transmisión en pantalla gigante, el espacio ofreció espectáculos en vivo, artistas itinerantes, propuestas recreativas para los más chicos y un patio gastronómico que acompañó la jornada con una variada oferta de comidas y bebidas.
La propuesta continuará durante el fin de semana con los partidos correspondientes a los octavos de final. El sábado se transmitirán los encuentros entre Canadá y Marruecos, desde las 14, y Paraguay frente a Francia, a las 18. El domingo será el turno de Brasil, que enfrentará a Noruega desde las 17.
La celebración también tuvo como escenario la Peatonal Devoto, donde vecinos y visitantes siguieron el partido en pantalla gigante y disfrutaron de un ambiente especialmente ambientado para la ocasión. Bares, cafés y restaurantes se sumaron con promociones, sorteos y actividades temáticas, mientras que por la noche también pudo verse el último encuentro de los dieciseisavos de final entre Colombia y Ghana.
En paralelo, el Arena Sur Fan Fest, ubicado sobre la avenida Sáenz al 400, en Nueva Pompeya, volvió a convertirse en otro de los puntos de encuentro para los fanáticos del seleccionado argentino. Allí, miles de personas alentaron a la "Scaloneta" con pantalla gigante y un sistema de sonido envolvente que recreó el clima de una cancha.
Desde el Gobierno porteño adelantaron que la iniciativa "Modo Hincha" continuará adaptándose a medida que avance la participación de la Selección en el Mundial, llevando las actividades a distintos barrios para que más vecinos puedan vivir la competencia de manera gratuita.
La propuesta también forma parte de la estrategia de promoción de Buenos Aires de cara a un desafío internacional: en menos de seis meses, la capital argentina asumirá el rol de Capital Mundial del Deporte 2027, un reconocimiento que buscará consolidar a la Ciudad como sede de grandes eventos deportivos y culturales.
comentar