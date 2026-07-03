La pasión mundialista copó Buenos Aires: 140.000 hinchas disfrutaron de los Fan Fest

En otras sedes

La celebración también tuvo como escenario la Peatonal Devoto, donde vecinos y visitantes siguieron el partido en pantalla gigante y disfrutaron de un ambiente especialmente ambientado para la ocasión. Bares, cafés y restaurantes se sumaron con promociones, sorteos y actividades temáticas, mientras que por la noche también pudo verse el último encuentro de los dieciseisavos de final entre Colombia y Ghana.

En paralelo, el Arena Sur Fan Fest, ubicado sobre la avenida Sáenz al 400, en Nueva Pompeya, volvió a convertirse en otro de los puntos de encuentro para los fanáticos del seleccionado argentino. Allí, miles de personas alentaron a la "Scaloneta" con pantalla gigante y un sistema de sonido envolvente que recreó el clima de una cancha.

Modo hincha

Desde el Gobierno porteño adelantaron que la iniciativa "Modo Hincha" continuará adaptándose a medida que avance la participación de la Selección en el Mundial, llevando las actividades a distintos barrios para que más vecinos puedan vivir la competencia de manera gratuita.

La propuesta también forma parte de la estrategia de promoción de Buenos Aires de cara a un desafío internacional: en menos de seis meses, la capital argentina asumirá el rol de Capital Mundial del Deporte 2027, un reconocimiento que buscará consolidar a la Ciudad como sede de grandes eventos deportivos y culturales.