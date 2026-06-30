La propuesta de Novak Djokovic para que el tenis atraiga a las nuevas generaciones

Djokovic remarcó que no es el único que muestra descontento con el estado del calendario. “Veo a Carlos Alcaraz y a otros jugadores quejarse de la duración de los torneos y de lo poco que pueden estar en casa. Los entiendo perfectamente. A mí tampoco me gusta”, subrayó el serbio.

“Creo que el tenis necesita un reinicio a gran escala. Los circuitos no están funcionando bien. Hay muchas cosas que suceden entre bastidores, en las reuniones, y las relaciones entre las distintas partes no van por el buen camino. Los Grand Slams son los pilares de nuestro deporte. Siempre serán los torneos más importantes. Pero los circuitos deberían replantearse los formatos, las reglas y el calendario. Hay muchas quejas. Los jugadores latinoamericanos, por ejemplo, cada vez tienen una temporada de tierra batida más corta, cuando durante décadas esa región ha producido algunos de los mejores tenistas del mundo. Tengo la sensación de que estamos poniendo parches constantemente. Intentamos arreglar un problema moviendo un torneo de sitio o haciendo pequeños cambios”, continuó Nole.

Por último, el ex número uno del mundo propuso una solución concreta para abordar estos conflictos: “Si de verdad queremos que este deporte mejore y tenga un éxito sostenible durante las próximas décadas, además de competir en popularidad con otros deportes globales, debemos sentar en una misma mesa a todas las partes implicadas y decidir juntos qué hacer. Estoy totalmente a favor de la innovación y del cambio. Siempre respetando la historia y la tradición del tenis”.