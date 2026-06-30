La propuesta de Novak Djokovic para que el tenis atraiga a las nuevas generaciones

La leyenda del deporte, que actualmente está octavo en el ranking ATP, planteó "partidos más cortos, dinámicos y atractivos” en el circuito.
Tras vencer a Yibing Wu y avanzar a la segunda ronda de Wimbledon, Novak Djokovic propuso cambios en el tenis para atraer a las nuevas generaciones y pensar en los deportistas frente al problema de las excesivas lesiones ante una agenda cargadísima de certámenes.
El siete veces campeón en el All England Club, actualmente en busca de su vigésimo quinto Grand Slam, consideró que el actual sistema favorece a los intereses comerciales de los organizadores por sobre la salud y el bienestar de los tenistas. “Es una buena pregunta y creo que su observación es acertada. Las estadísticas muestran claramente que hay más lesiones”, afirmó Djokovic.
“Creo que hay que analizarlo desde dos perspectivas. La primera, y probablemente la que domina hoy nuestro deporte, es la comercial. No solo ocurre en el tenis. Se intenta aumentar el valor comercial alargando la duración de los torneos e introduciendo pruebas de dos semanas en un calendario que ya estaba muy saturado. Yo ya no juego tanto como antes. Tengo el privilegio de poder elegir dónde competir y eso hace que no esté tan expuesto a un calendario tan intenso como la mayoría de los jugadores”, agregó.
El tenista serbio subrayó su posición histórica frente a la extensión de los torneos Masters 1000 y las consecuencias económicas de estos cambios. “Ha habido mucho debate sobre si los Masters 1.000, sobre todo tras el cambio de formato, debían ampliarse y si los jugadores estaban realmente satisfechos con esa extensión. Yo siempre estuve en contra”, precisó.
Djokovic remarcó que no es el único que muestra descontento con el estado del calendario. “Veo a Carlos Alcaraz y a otros jugadores quejarse de la duración de los torneos y de lo poco que pueden estar en casa. Los entiendo perfectamente. A mí tampoco me gusta”, subrayó el serbio.
“Creo que el tenis necesita un reinicio a gran escala. Los circuitos no están funcionando bien. Hay muchas cosas que suceden entre bastidores, en las reuniones, y las relaciones entre las distintas partes no van por el buen camino. Los Grand Slams son los pilares de nuestro deporte. Siempre serán los torneos más importantes. Pero los circuitos deberían replantearse los formatos, las reglas y el calendario. Hay muchas quejas. Los jugadores latinoamericanos, por ejemplo, cada vez tienen una temporada de tierra batida más corta, cuando durante décadas esa región ha producido algunos de los mejores tenistas del mundo. Tengo la sensación de que estamos poniendo parches constantemente. Intentamos arreglar un problema moviendo un torneo de sitio o haciendo pequeños cambios”, continuó Nole.
Por último, el ex número uno del mundo propuso una solución concreta para abordar estos conflictos: “Si de verdad queremos que este deporte mejore y tenga un éxito sostenible durante las próximas décadas, además de competir en popularidad con otros deportes globales, debemos sentar en una misma mesa a todas las partes implicadas y decidir juntos qué hacer. Estoy totalmente a favor de la innovación y del cambio. Siempre respetando la historia y la tradición del tenis”.
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