Bielsa: el fracaso de Uruguay en el Mundial, los pedidos de los jugadores y más

En una conferencia de despedida en Montevideo, el entrenador argentino habló de todo después de la temprana eliminación de la Celeste en fase de grupos en la Copa del Mundo.
Marcelo Bielsa brindó una conferencia de despedida de más de una hora en Montevideo después del papelón de la Selección de Uruguay quedando eliminada en la Copa del Mundo en fase de grupos teniendo a Arabia Saudita y Cabo Verde en su zona y pasando 8 de los 12 terceros. Su explicación de por qué el equipo no avanzó de ronda, los pedidos de los futbolistas en medio de versiones de un vestuario enemistado con su persona y mucho más.
"Para mí obviamente esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, lo mal que terminó, el esfuerzo por el que arrastré a mucha gente, en especial a los jugadores, que han sido de una capacidad de esfuerzo enorme", expresó "El Loco" visiblemente dolido.
El entrenador reconoció dos pedidos de los futbolistas sobre su trabajo. En primer lugar, contó: "Los jugadores me plantearon la idea que no entrenaran separados en dos grupos. Entendí que ese pedido de esa naturaleza lo tenía que aceptar: los jugadores hicieron referencia a que querían estar cerca y unidos, más cerca porque unidos estuvieron siempre. Si tenían esa necesidad, yo tenía que aceptarla. De hecho, a partir de ahí ese pedido fue aceptado y lo acepté de buena gana por el argumento, coincidí con eso".
Y, después, agregó: "Hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas, yo tengo formas de explicar por qué siempre opté por determinadas cantidad de charlas, ellos entendieron que ese tiempo se redujera y accedí a eso". De todas maneras, el técnico asumió la responsabilidad de la eliminación y descartó que el plantel o la federación no se hayan brindado al máximo.
De hecho, el DT negó que los futbolistas que le hayan pedido cambiar la estrategia para algún compromiso del Mundial: "Respecto de cambiar la estrategia, más que lo que yo pueda decir, que la respuesta es negativa, eso no sucedió. De haber sucedido no hablaría bien de los jugadores. No sucedió y el partido con España, la observación del partido con España, claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas. Habría que verificar si se reprodujeron o no mismo idea".
Además, Bielsa aclaró la situación de Fernando Muslera, quien tuvo una muy floja reacción en el gol de España que deja a Uruguay afuera del Mundial y después de haberse filtrado que tenía fiebre la noche anterior. El entrenador contó que estaba enterado del estado del arquero y en la previa estaba en óptimas condiciones en todos los sentidos. Y también enalteció su figura por pedir el cambio en el entretiempo después de su error.
Por último, negó una mala relación con Federico Valverde ante los rumores. "Yo nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde, porque creo que las merece por las cantidad de partidos que juega al año y es un jugador que cuando empezó el trabajo de la Eliminatorias le dije que puede que necesite que juegue de lateral y le nombre cinco winges izquierdos top que anuló en esa posición en Real Madrid. La respuesta de él fue de absoluta generosidad: 'en el puesto que necesites'", dio a conocer.
comentar