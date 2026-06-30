Bielsa: el fracaso de Uruguay en el Mundial, los pedidos de los jugadores y más

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De hecho, el DT negó que los futbolistas que le hayan pedido cambiar la estrategia para algún compromiso del Mundial: "Respecto de cambiar la estrategia, más que lo que yo pueda decir, que la respuesta es negativa, eso no sucedió. De haber sucedido no hablaría bien de los jugadores. No sucedió y el partido con España, la observación del partido con España, claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas. Habría que verificar si se reprodujeron o no mismo idea".

Además, Bielsa aclaró la situación de Fernando Muslera, quien tuvo una muy floja reacción en el gol de España que deja a Uruguay afuera del Mundial y después de haberse filtrado que tenía fiebre la noche anterior. El entrenador contó que estaba enterado del estado del arquero y en la previa estaba en óptimas condiciones en todos los sentidos. Y también enalteció su figura por pedir el cambio en el entretiempo después de su error.

Por último, negó una mala relación con Federico Valverde ante los rumores. "Yo nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde, porque creo que las merece por las cantidad de partidos que juega al año y es un jugador que cuando empezó el trabajo de la Eliminatorias le dije que puede que necesite que juegue de lateral y le nombre cinco winges izquierdos top que anuló en esa posición en Real Madrid. La respuesta de él fue de absoluta generosidad: 'en el puesto que necesites'", dio a conocer.