Francia es una máquina: pasó por arriba a Suecia con dos de Mbappé y se metió en octavos

El equipo de Didier Deschamps brilló y goleó 3 a 0 a los suecos en Nueva York por los 16avos de final del Mundial. Ahora, buscarán no sufrir sorpresas con Paraguay.
Francia es una máquina: pasó por arriba a Suecia y lo goleó 3 a 0 en Nueva York con un doblete de Kylian Mbappé para clasificar a los octavos de final del Mundial. El equipo de Didier Deschamps brilló con un gran funcionamiento y sigue afianzándose como candidato a ganar la Copa del Mundo: ¡tuvo más de 20 remates y pudo lograr una diferencia más amplía si no fuera por el arquero Jacob Widell Zetterström.
Francia abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo con un golazo de Mbappé, quien a pura gambeta se hizo el hueco para sacar un remate cruzado con comba que dejó parado al arquero rival. Un acto de justicia para los franceses que habían arrollado a los suecos y habían tenido un gol anulado a Kylian por offside, un remate al palo de Kiki y una chilena de Olisé también contra el poste, que continuó con un tiro a colocar de Dembelé cerca del arco.
El equipo de Deschamps, que tanto le costó abrir el marcador en el primer tiempo, liquidó la historia en el inicio del complemento con un pase mágico de Olisé entre las piernas de un defensor sueco para habilitar a Barcola, quien le rompió el arco a Zetterström para el 2-0 parcial en el marcador.
Y, tras una infinidad de situaciones de goles, Francia encontró el 3-0 a los 29' del complemento con una rápida y perfecta definición de Mbappé tras otro pase mágico de Olisé. El futbolista de Bayern Múnich demostró una vez más su enorme visión de juego y precisión quirúrgica de pases, que se transformaron en asistencias con los tiros de sus compañeros.
Como si fuera poco, Zetterström, arquero de Suecia, tuvo un gran partido con varias atajadas importantes a todo el ataque francés que sirvieron para que no sea aún más abultada la derrota. El equipo de Graham Potter nunca pudo hacer pie y para colmo en alguna jugada aislada donde pudo probar al arco chocó con la seguridad de Mike Maignan. Francia es una máquina y ahora buscará seguir brillando el sábado, desde las 18, ante la Paraguay de Alfaro.
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