Francia es una máquina: pasó por arriba a Suecia con dos de Mbappé y se metió en octavos

Francia abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo con un golazo de Mbappé, quien a pura gambeta se hizo el hueco para sacar un remate cruzado con comba que dejó parado al arquero rival. Un acto de justicia para los franceses que habían arrollado a los suecos y habían tenido un gol anulado a Kylian por offside, un remate al palo de Kiki y una chilena de Olisé también contra el poste, que continuó con un tiro a colocar de Dembelé cerca del arco.