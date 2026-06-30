Video: el doblete de Mbappé a Suecia para alcanzar a Messi en la tabla de goleadores

El delantero de Francia festejó por duplicado en el triunfo 3 a 0 a los suecos por los 16avos de final del Mundial y lleva seis como Leo, que aún debe jugar con Cabo Verde.
Kylian Mbappé marcó un doblete en el triunfo 3 a 0 de Francia a Suecia en Nueva York por los 16avos de final del Mundial y alcanzó a Lionel Messi en la tabla de goleadores de esta edición, a falta de que el capitán de la Selección Argentina juegue este viernes su partido contra Cabo Verde.
Mbappé abrió el marcador al final del primer tiempo para romper la resistencia de Suecia: recibió dentro del área y con un marca encima logró hacerse el hueco para sacar un remate cruzado con comba que se clavó contra un palo y dejó parado al arquero rival. Como siempre, apareciendo en los momentos importantes, cuando lo necesita Francia.
Y, después del 2-0 de Barcola, el delantero anotó el 3-0 final con una perfecta definición dentro del área tras un pase filtrado de Olisé. Además, le anularon un tanto por un milimétrico offside y estrelló un remate contra un palo, en otra actuación que lo tuvo como protagonista.
Previamente, Mbappé le había hecho dobletes a Irak y Senegal en la fase de grupos: llegó a seis gritos y alcanzó a Messi, que tiene un partido menos. El francés está dispuesto a pelear hasta el final la Bota de Oro del Mundial con el mejor jugador de toda la historia y tendrá oportunidad de seguir festejando en los octavos de final contra Paraguay.
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