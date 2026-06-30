Video: el doblete de Mbappé a Suecia para alcanzar a Messi en la tabla de goleadores

Previamente, Mbappé le había hecho dobletes a Irak y Senegal en la fase de grupos: llegó a seis gritos y alcanzó a Messi, que tiene un partido menos. El francés está dispuesto a pelear hasta el final la Bota de Oro del Mundial con el mejor jugador de toda la historia y tendrá oportunidad de seguir festejando en los octavos de final contra Paraguay.