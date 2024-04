La sincera frase de Rafael Nadal que pone dudas sobre su continuidad en el tenis

“Estoy contento de estar aquí”, declaró el español que no pisa el Conde de Godó desde la temporada 2021. “Tengo muchos y muy buenos recuerdos de este torneo. Desgraciadamente, no he podido estar en los últimos años. Por suerte, he podido venir como decisión de último momento, lo he probado. No había venido antes porque no sabía muy bien qué decidir. Creo que, dentro de lo que cabe, la semana de entrenamientos ha sido positiva. Mañana voy a estar en pista”, declaró este lunes en referencia al partido que el ex número 1 mundial disputará ante el italiano Flavio Cobolli, actual 62 del PIF ATP Rankings.

Después de superar una temporada 2023 en la que fue operado del psoas y de un antiguo problema en la cadera, el español regresó al ATP Tour durante el mes de enero en Brisbane, Australia, donde sumó dos victorias antes de ceder ante Jordan Thompson en los cuartos de final, un partido en el que terminó lesionado.

Rafa sufrió una pequeña rotura muscular en la zona que le había mantenido fuera de las pistas en 2023, obligándole a no disputar el Abierto de Australia ni el ATP 250 de Doha, dos torneos donde tenía pensado competir al inicio de la temporada. Posteriormente, la prudencia le hizo renunciar al BNP Paribas Open de Indian Wells, al Miami Open presented by Itaú y al Rolex Monte-Carlo Masters, los tres primeros ATP Masters 1000 del calendario.

“No me hace dudar nada, la cuestión es si puedo o no puedo. Han sido dos años difíciles, vengo de una operación de cadera importante que ha tardado un año en recuperarse. Cuando eso ocurre es difícil. En el cuerpo ocurren cosas y no me han dejado seguir mi calendario como me hubiera gustado. Aceptando las situaciones: cuando se puede, se puede; cuando no se puede, no se puede. Por mucho que me duela perderme según qué torneos, es lo que hay. Debo poner en una balanza todas las cosas buenas que me han ocurrido durante toda mi vida. A estas alturas de mi carrera, desgraciadamente o no, estoy en otra situación”, explicó el nacido en Mallorca.

Luego, completó: "“Más que estar lamentándome de dónde no he podido estar, estoy feliz de estar aquí. A nivel personal, para mí es un regalo estar en Barcelona. Me lo tomo como mi último año, quiero intentar disfrutar cada momento. Todo eso coge un significado un poco más especial. Actualmente tengo este sentimiento. El hecho de no poder estar la semana pasada en Montecarlo me dolió pero, por suerte, las cosas han mejorado para esta semana. Me siento listo para salir a jugar mañana. Sin pensar en más allá: en cómo llego o cómo no llego. Soy consciente de cuál es la situación. Pueden pasar cosas, voy justo de preparación. Pero soy realista de que, para mí, simplemente estar aquí es una ilusión y una alegría el poder jugar en este torneo y en esta pista".

Finalmente, sobre su participación en el tradicional certamen, expresó: "En esta vida es lo que hay: un principio y un final en todos los sentidos. A nivel deportivo, yo no sé lo que puede ocurrir en el futuro. A día de hoy me lo tomo como que va a ser mi última participación en el Godó. Esta es mi sensación actual. Voy a intentar disfrutarlo de la manera que se pueda, sin renunciar a ser competitivo. No voy a salir a hacer un homenaje, voy a intentar a hacerlo lo mejor posible para darme oportunidades. La semana de entrenamientos ha sido positiva y voy a salir a por todas".