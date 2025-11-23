Deportes |

Lanús campeón: así quedó el historial de títulos internacionales de los equipos argentinos

En los penales, el arquero Nahuel Losada se lució conteniéndole sus remates a Hulk, Gabriel Texeira y Vitor Hugo. Para Lanús anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson mientras que erraron Walter Bou y Lautaro Acosta. Por el lado del equipo brasileño convirtieron anotaron Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander.

Con este resultado, el Granate conquistó por segunda vez la Copa Sudamericana, tras la ganada ante Ponte Preta de Brasil en 2013.

Así quedó la tabla de títulos internacionales de equipos argentinos

1. Boca: 22 títulos

Copa Libertadores (6) / Recopa Sudamericana (4) / Intercontinental (3) / Sudamericana (2) / Supercopa (1) / Nicolás Leoz (1) / Copa Máster (1) / Copa de Confraternidad Escobar-Gerona (2) / Copa Tie Competition (1) / Copa Cousenier (1)

2. Independiente: 20 títulos

Copa Libertadores (7) / Intercontinental (2) / Copa Sudamericana (2) / Interamericana (3) / Supercopa (2) / Recopa Sudamericana (1) / Suruga Bank (1) / Copa Ricardo Aldao (2)

3. River: 18 títulos

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (4) / Recopa Sudamericana (3) / Copa Interamericana (1) / Copa Sudamericana (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Copa J. League Sudamericana (1) / Copa Ricardo Aldao (5) / Copa Tie Competition (1)

4. Racing: ocho títulos

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Copa Cousenier (1) / Copa Ricardo Aldao (2) / Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

5. Estudiantes: 6 títulos

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (4) / Copa Interamericana (1)

6. Vélez: 5 títulos

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

6. San Lorenzo: 5 títulos

Copa Libertadores (1) / Copa Sudamericana (1) / Copa Mercosur (1) / Copa Ricardo Aldao (1) / Copa Campeonato del Río de la Plata (1)

7. Lanús: 3 títulos

Copa Conmebol (1) / Copa Sudamericana (2)

8. Argentinos Juniors: 2 títulos

Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1)

8. Arsenal: 2 títulos

Copa Sudamericana (1) / Copa Suruga Bank (1)

8. Defensa y Justicia: 2 títulos

Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

9. Rosario Central: 1 título

Copa Conmebol (1)

9. Talleres de Córdoba: 1 título

Copa Conmebol (1)

