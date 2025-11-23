Lanús campeón: así quedó el historial de títulos internacionales de los equipos argentinos

El Granate logró por la Copa Sudamericana por segunda vez. Aquí, un repaso por los títulos internacionales obtenidos por los clubes de nuestro país. Mirá quién encabeza la tabla.
Lanús sumó un nuevo título internacional a su historia, al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar a Atlético Mineiro de Brasil por 5-4 en la tanda de penales, después del empate 0 a 0 en la final disputada en Asunción.
En los penales, el arquero Nahuel Losada se lució conteniéndole sus remates a Hulk, Gabriel Texeira y Vitor Hugo. Para Lanús anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson mientras que erraron Walter Bou y Lautaro Acosta. Por el lado del equipo brasileño convirtieron anotaron Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander.
Con este resultado, el Granate conquistó por segunda vez la Copa Sudamericana, tras la ganada ante Ponte Preta de Brasil en 2013.
1. Boca: 22 títulos
Copa Libertadores (6) / Recopa Sudamericana (4) / Intercontinental (3) / Sudamericana (2) / Supercopa (1) / Nicolás Leoz (1) / Copa Máster (1) / Copa de Confraternidad Escobar-Gerona (2) / Copa Tie Competition (1) / Copa Cousenier (1)
2. Independiente: 20 títulos
Copa Libertadores (7) / Intercontinental (2) / Copa Sudamericana (2) / Interamericana (3) / Supercopa (2) / Recopa Sudamericana (1) / Suruga Bank (1) / Copa Ricardo Aldao (2)
3. River: 18 títulos
Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (4) / Recopa Sudamericana (3) / Copa Interamericana (1) / Copa Sudamericana (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Copa J. League Sudamericana (1) / Copa Ricardo Aldao (5) / Copa Tie Competition (1)
4. Racing: ocho títulos
Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Copa Cousenier (1) / Copa Ricardo Aldao (2) / Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)
5. Estudiantes: 6 títulos
Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (4) / Copa Interamericana (1)
6. Vélez: 5 títulos
Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)
6. San Lorenzo: 5 títulos
Copa Libertadores (1) / Copa Sudamericana (1) / Copa Mercosur (1) / Copa Ricardo Aldao (1) / Copa Campeonato del Río de la Plata (1)
7. Lanús: 3 títulos
Copa Conmebol (1) / Copa Sudamericana (2)
8. Argentinos Juniors: 2 títulos
Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1)
8. Arsenal: 2 títulos
Copa Sudamericana (1) / Copa Suruga Bank (1)
8. Defensa y Justicia: 2 títulos
Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)
9. Rosario Central: 1 título
Copa Conmebol (1)
9. Talleres de Córdoba: 1 título
Copa Conmebol (1)
comentar