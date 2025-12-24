Boca está por cerrar a su primer refuerzo: el posteo del futbolista confirmando su llegada

El delantero, que en los últimos dos años jugó en Atlético Nacional, publicó esta tarde una historia de Instagram en la que se observa un corazón azul, otro amarillo y un reloj de arena. Una clara señal de que cada vez falta menos para que sea jugador de Boca: el futbolista firmaría un contrato hasta finales de 2029.

La idea es que Hinestroza llegue a Buenos Aires a principios de la semana que viene para realizarse la revisión médica y poder sumarse al plantel el 2 de enero, día en el que arrancará la pretemporada del equipo comandado por Claudio Úbeda. El otro interesado en el atacante era Santos, pero Boca parece haber ganado la pulseada.

Lo cierto es que el jugador tenía decidido dejar Atlético Nacional tras ganar la Copa Colombia. De hecho, hizo declaraciones públicas dando a entender su deseo de cambiar de aire. Y será ni más ni menos que llegando a Boca, gigante del continente y del mundo.

Boca disputará uno o dos partidos amistosos antes del inicio del torneo local, cuyo debut está pautado para el fin de semana del 25 de enero, con Deportivo Riestra como rival inicial en el Grupo A. Además, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores está programado para marzo de 2026, mientras que la competencia iniciará en abril.

