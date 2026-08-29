Las Leonas le ganaron a Países Bajos por penales y son campeonas del mundo

El seleccionado femenino de hockey sobre césped obtuvo el título por tercera vez en su historia. Después del empate 1 a 1 en tiempo reglamentario, se impuso 3 a 1 en los penales australianos.
¡Campeonas del mundo! Las Leonas se consagraron este sábado por tercera vez en su historia y festejaron en Amstelveen. Allí, les ganaron a Países Bajos por penales australianos 3 a 1, después de haber empatado 1 a 1 en tiempo reglamentario, y disfrutaron de un momento para el recuerdo.
El partido tuvo todos los condimentos de una gran final. Países Bajos se puso en ventaja y obligó al seleccionado femenino de hockey sobre césped a jugar contra el resultado. Las dirigidas por Fernando Ferrara no se rindieron y fueron en busca de la igualdad durante el tramo decisivo del encuentro.
Con el reloj como enemigo, Las Leonas encontraron la respuesta que tanto necesitaban. La reacción llegó en el último cuarto, cuando María José Granatto apareció para marcar el 1-1 y devolverle la ilusión al seleccionado argentino.
El empate llevó el partido a la definición por penales australianos. En esa instancia, Cristina Cosentino se convirtió en una de las grandes figuras de la jornada. Para Argentina convirtieron Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó, mientras que la arquera argentina volvió a responder cuando más se la necesitaba. Las Leonas se impusieron 3-1 en los penales australianos y desataron el festejo por el tercer título mundial.
Pero la consagración tiene un dato todavía más impresionante: las tres veces que Argentina salió campeona del mundo fue ante Países Bajos. La primera ocurrió en Perth 2002, cuando Las Leonas se impusieron en los penales australianos tras empatar 1-1; la segunda fue en Rosario 2010, con un triunfo argentino por 3-1; y la tercera llegó este sábado, nuevamente desde los penales y frente al mismo rival.
De esta manera, Países Bajos quedó directamente ligado a las tres estrellas mundiales de Las Leonas. Además, la victoria tuvo un sabor especial porque permitió tomarse revancha de la final de 2022, cuando las neerlandesas se impusieron 3-1. La Argentina volvió a encontrarse con su gran rival en una definición mundialista y esta vez escribió otra página dorada en la historia del hockey argentino.
Con este título, Las Leonas vuelven a ser campeonas del mundo después de 16 años y alcanzan las tres consagraciones, tras los festejos de Perth 2002 y Rosario 2010. Una generación que quedará en la historia por devolverle a Argentina la gloria mundial y hacerlo, una vez más, ante Países Bajos.
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