Las Leonas le ganaron a Países Bajos por penales y son campeonas del mundo

¡¡SON HISTORIA PURA!! ¡SOFI CAIRO MARCÓ SU PENAL Y LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO POR TERCERA VEZ EN SU HISTORIA! ¡LA TERCERA ESTRELLA LLEGÓ PARA EL HOCKEY FEMENINO!



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Pero la consagración tiene un dato todavía más impresionante: las tres veces que Argentina salió campeona del mundo fue ante Países Bajos. La primera ocurrió en Perth 2002, cuando Las Leonas se impusieron en los penales australianos tras empatar 1-1; la segunda fue en Rosario 2010, con un triunfo argentino por 3-1; y la tercera llegó este sábado, nuevamente desde los penales y frente al mismo rival.

De esta manera, Países Bajos quedó directamente ligado a las tres estrellas mundiales de Las Leonas. Además, la victoria tuvo un sabor especial porque permitió tomarse revancha de la final de 2022, cuando las neerlandesas se impusieron 3-1. La Argentina volvió a encontrarse con su gran rival en una definición mundialista y esta vez escribió otra página dorada en la historia del hockey argentino.

Con este título, Las Leonas vuelven a ser campeonas del mundo después de 16 años y alcanzan las tres consagraciones, tras los festejos de Perth 2002 y Rosario 2010. Una generación que quedará en la historia por devolverle a Argentina la gloria mundial y hacerlo, una vez más, ante Países Bajos.