Las Leonas van por la final del Mundial de hockey ante Australia

En su última presentación, Argentina empató 0-0 con Bélgica, una de las selecciones anfitrionas y tercera en el ranking mundial. Con ese resultado, el equipo nacional terminó primero de su grupo con siete puntos.

Ese desempeño le permitió a Las Leonas permanecer en Wavre y evitar un nuevo traslado hacia Países Bajos para disputar el encuentro de semifinales.

Australia finalizó segunda en el Grupo E y volverá a encontrarse con Argentina en una instancia decisiva de la Copa del Mundo. Ambos seleccionados tienen una extensa historia de enfrentamientos en el máximo torneo internacional.

Uno de los cruces más recordados se produjo en el Mundial de Perth 2002. En aquella oportunidad, Las Leonas se impusieron 1-0 gracias al gol de Soledad García en semifinales y luego derrotaron a Países Bajos para conquistar el primer campeonato mundial de su historia.

Sin embargo, Australia también fue un rival difícil para Argentina en anteriores ediciones. Las australianas se quedaron con la final del Mundial de Dublín 1994 tras ganar 2-0 y volvieron a imponerse ante el seleccionado argentino, esta vez por 4-2, en Utrecht 1998.

Para este nuevo duelo, Argentina contará entre sus principales recursos con Agustina Gorzelany, una de las especialistas más importantes del equipo en los córners cortos. Además, el conjunto nacional mostró una defensa firme durante gran parte de la competencia.

Las Leonas intentarán meterse nuevamente en una definición mundialista y alcanzar su tercera final consecutiva en grandes competencias internacionales, después de disputar el partido por el título en el Mundial 2022 y obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La otra semifinal tendrá como protagonista al seleccionado masculino. Los Leones se enfrentarán con Alemania el viernes 28 de agosto desde las 15.30, también con la ilusión de conseguir el pasaje a la final del Mundial. De esta manera, los dos equipos argentinos buscarán llegar a la definición del torneo y cerrar una destacada participación en la competencia.