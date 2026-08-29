La polémica en el triunfo de Boca ante Lanús: ¿era tarjeta roja para Leonel Flores?

La bronca de Lanús por la patada de Flores

Tras el partido, varios protagonistas del Granate cuestionaron la decisión arbitral y, especialmente, que el VAR no haya intervenido. Felipe Peña Biafore expresó su malestar por la manera en que se resolvió la acción y aseguró: "Te da bronca porque acá son muy rápidas las decisiones, en otras canchas tardan un montonazo". El mediocampista también manifestó su frustración por la derrota y sostuvo: "Uno no es de malo que duda, tampoco hay que ser necios, pero se cansa de algunas cosas. Duele porque creo que hicimos un gran partido".

También Mauricio Pellegrino fue contundente al analizar la infracción y consideró que la acción era lo suficientemente clara como para que fuera revisada. El entrenador de Lanús afirmó: "La jugada es muy clara, es una jugada con la pierna a la altura del gemelo, casi rodilla. Ahora, con el línea al lado, VAR y cámaras ni siquiera consultarla... para mí es triste, no puedo decir otra cosa". Y agregó: "Como profesional de esto donde uno tiene reglas para todo, para mí es triste".

"PARA MÍ ES TRISTE". Decepcionado por el actuar de la terna arbitral, Mauricio Pellegrino fue categórico al opinar sobre la NO expulsión del pibe Flores en Boca vs. Lanús. pic.twitter.com/ExO6argfga — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

El defensor Carlos Izquierdoz, en tanto, apuntó directamente contra Dóvalo y cuestionó que no haya tomado la decisión de expulsar a Flores. "Yo creo que le faltó personalidad para echar a un jugador de Boca a los 10 minutos", sostuvo el Cali, quien además consideró que la intervención del VAR era necesaria: "Por ahí él no la ve pero el VAR tiene que llamarlo, es una jugada clarísima de expulsión".

"A DÓVALO LE FALTÓ PERSONALIDAD PARA ECHAR A UN JUGADOR DE BOCA" Cali Izquierdoz sobre la infracción de Flores sobre Marcich en el primer tiempo.



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Izquierdoz también dejó planteado qué habría ocurrido si la infracción hubiese sido cometida por un jugador de Lanús y no por uno de Boca. "No sabría qué hubiese cobrado si el planchazo lo hubiéramos tirado nosotros", señaló el ex futbolista del Granate.

Por su parte, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, fue más específico y responsabilizó principalmente a la cabina del VAR. "El arbitraje fue bueno, esa expulsión está el error que el árbitro está lejos y es jugada de VAR, pero bueno no lo llamó y listo", afirmó. El dirigente también apuntó directamente contra Delfino y fue contundente: "Yo Delfino preferiría que no nos dirija más, te digo la justa".

La terna arbitral, consultada después del encuentro, explicó los motivos por los cuales no se modificó la decisión de Dóvalo. La acción fue considerada una "jugada gris" y, si bien los árbitros reconocieron que el impacto se produjo en una zona alta de la pierna, entendieron que la intensidad de la infracción fue media/baja, por lo que no consideraron que existiera un error claro y manifiesto que justificara la expulsión.

De esta manera, la patada de Flores quedó como la gran polémica del triunfo de Boca ante Lanús. El Xeneize consiguió los tres puntos con un gol agónico, pero la decisión de Dóvalo y la posterior determinación del VAR dejaron abierto el debate: ¿era amarilla o tarjeta roja para el delantero de Boca?