Las Leonas vencieron a Australia y jugarán la final del Mundial ante Países Bajos

La diferencia apareció en el tramo decisivo, cuando Jankunas aprovechó el séptimo córner corto argentino y desvió la bocha para poner el 1-0 a 13 minutos del final. Australia reaccionó y obligó a Cosentino a realizar varias intervenciones, incluida una espectacular salvada ante Tatum Stewart. Las oceánicas incluso marcaron sobre el cierre, pero la árbitra anuló correctamente la acción. Con el triunfo, Las Leonas quedaron a un paso de la gloria y tendrán una nueva oportunidad de destronar a Países Bajos, rival al que enfrentarán por quinta vez en una final mundialista, con dos victorias por lado hasta el momento.