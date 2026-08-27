Las Leonas vencieron a Australia y jugarán la final del Mundial ante Países Bajos

La Selección Argentina se impuso 1 a 0 ante las austríacas con un gol de Julieta Jankunas y volverá a disputar una definición mundialista, esta vez frente a las vigentes campeonas.
Las Leonas derrotaron 1-0 a Australia en la semifinal del Mundial de hockey sobre césped y jugarán la final ante Países Bajos. El equipo dirigido por Fernando Ferrara logró destrabar un partido cerrado gracias a Julieta Jankunas, quien marcó en el último cuarto tras una gran jugada preparada de córner corto. El partido por el título será el sábado a las 11, en Amstelveen, con transmisión de ESPN.
La clasificación le permitirá a Argentina disputar su segunda final mundialista consecutiva y buscar el tercer título de su historia. Las neerlandesas llegaron a la definición luego de superar 1-0 a Bélgica en la otra semifinal y son las actuales campeonas, además, cuentan con nueve títulos mundiales, mientras que Las Leonas conquistaron las ediciones de 2002 y 2010.
El duelo ante Australia estuvo marcado por la paridad y las pocas situaciones claras durante buena parte del encuentro. Argentina tuvo su primera gran oportunidad en el segundo cuarto, cuando Valentina Raposo estrelló un remate en el palo y la arquera australiana volvió a intervenir ante Julieta Jankunas en el rebote. En el tercer parcial, Cosentino respondió ante Grace Stewart y evitó la apertura del marcador.
La diferencia apareció en el tramo decisivo, cuando Jankunas aprovechó el séptimo córner corto argentino y desvió la bocha para poner el 1-0 a 13 minutos del final. Australia reaccionó y obligó a Cosentino a realizar varias intervenciones, incluida una espectacular salvada ante Tatum Stewart. Las oceánicas incluso marcaron sobre el cierre, pero la árbitra anuló correctamente la acción. Con el triunfo, Las Leonas quedaron a un paso de la gloria y tendrán una nueva oportunidad de destronar a Países Bajos, rival al que enfrentarán por quinta vez en una final mundialista, con dos victorias por lado hasta el momento.
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