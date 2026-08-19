Las Leonas vencieron 2-0 a Escocia y avanzaron a la segunda fase del Mundial

Las dirigidas por Fernando Ferrara se impusieron con goles de María José Granatto y Lara Casas y aseguraron su lugar en la próxima ronda.
Las Leonas consiguieron este miércoles una importante victoria por 2-0 ante Escocia, por la tercera fecha del Grupo B del Mundial de hockey 2026, que se disputa en Países Bajos y Bélgica. El equipo dirigido por Fernando Ferrara sumó tres puntos y se aseguró la clasificación a la segunda fase del certamen.
El encuentro comenzó parejo, con ambos equipos buscando imponer condiciones. Argentina fue creciendo con el correr de los minutos y encontró la apertura del marcador a cinco minutos del final del primer cuarto.Luego de un córner corto ejecutado por Valentina Raposo, la arquera escocesa dio un rebote que aprovechó María José Granatto para marcar el 1-0.
En el segundo cuarto, Las Leonas dominaron las acciones y generaron varias oportunidades, aunque no lograron ampliar la diferencia. Escocia resistió y Argentina se fue al descanso con una ventaja mínima.
Ya en el tercer período llegó el segundo tanto. Lara Casas apareció dentro del área luego de una gran asistencia de Granatto y definió para establecer el 2-0 definitivo.
Durante el último cuarto, el seleccionado argentino controló el partido, administró energías y evitó que Escocia pudiera reaccionar. Así, Las Leonas cerraron una actuación sólida y confirmaron su presencia en la próxima instancia.
Con este resultado, Argentina llegó a siete puntos en el Grupo B y terminará en el primer puesto si Estados Unidos no derrota a Alemania por más de dos goles. En la siguiente fase, su rival saldrá del Grupo C, integrado por Bélgica, Irlanda, España y Nueva Zelanda.
El seleccionado masculino deberá buscar su lugar en la segunda fase en la última fecha. Los Leones perdieron 3-1 ante Países Bajos y ahora enfrentarán a Nueva Zelanda, que viene de derrotar 2-0 a Japón.
Argentina y Nueva Zelanda llegan con la misma cantidad de puntos, por lo que el encuentro será decisivo para definir quién continúa en el Mundial. El partido se disputará este jueves a las 7.30, hora argentina.
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