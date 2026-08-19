Las Leonas vencieron 2-0 a Escocia y avanzaron a la segunda fase del Mundial

Durante el último cuarto, el seleccionado argentino controló el partido, administró energías y evitó que Escocia pudiera reaccionar. Así, Las Leonas cerraron una actuación sólida y confirmaron su presencia en la próxima instancia.

Con este resultado, Argentina llegó a siete puntos en el Grupo B y terminará en el primer puesto si Estados Unidos no derrota a Alemania por más de dos goles. En la siguiente fase, su rival saldrá del Grupo C, integrado por Bélgica, Irlanda, España y Nueva Zelanda.

Los Leones se jugarán la clasificación ante Nueva Zelanda

El seleccionado masculino deberá buscar su lugar en la segunda fase en la última fecha. Los Leones perdieron 3-1 ante Países Bajos y ahora enfrentarán a Nueva Zelanda, que viene de derrotar 2-0 a Japón.

Argentina y Nueva Zelanda llegan con la misma cantidad de puntos, por lo que el encuentro será decisivo para definir quién continúa en el Mundial. El partido se disputará este jueves a las 7.30, hora argentina.