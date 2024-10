Lionel Scaloni dio pistas sobre el 11 contra Bolivia: ¿Vuelve Alexis MacAllister y se viene el doble 9?

"Son dificilísimas las Eliminatorias Sudamericanas. Al inicio de la convocatoria hablamos de que todos nos van a querer ganar. Tenemos que saber que los rivales quieren ganarnos y es normal. Siempre ha sido así, se ha magnificado a lo mejor. Tenemos que saber que va a seguir pasando y aprender que hay cosas que suceden, como las reacciones y ese tipos de cosas, que hemos tenido no hacerlas más porque sino nos privamos de jugadores que podríamos tener. Se ha hablado y es un tema entendido", declaró el DT campeón en Qatar 2022 y bicampeón de la Copa América.

Luego, en relación al empate 1 a 1 con Venezuela, consideró: "El partido ya todos vieron lo que fue, en las condiciones en que se jugó. Además hay que agregarle el viaje, la vuelta fue difícil, con una escala muy larga en Barranquilla. Un viaje bastante cansador y recién ayer pudimos hacer algo con todo el equipo y hoy haremos el entrenamiento final para definir el equipo".

"Para el juego, es importante que esté Messi porque casi todo el ataque del equipo pasa por él. En una jugada de gol casi siempre está él, pero la idea de juego es siempre la misma, estando él o no. Preferimos que esté, lógicamente, pero nuestro concepto futbolístico no cambia, ya tenemos una manera de jugar", respondió cuando le consultaron por el regreso del capitán tras su lesión en la final de la última Copa América.

Y, sobre el mismo tema, completó: "Es muy difícil analizar el partido a nivel de juego. Eso que lo vimos, pero no hay chance de valorarlo, de acuerdo a nuestra manera de jugar. Sí en cuanto a cómo el equipo afrontó las dificultados ante un equipo más físico y que jugaba más directo. A nivel de juego, en las cosas que se hicieron bien, Messi estuvo en todas".

Scaloni también tuvo tiempo para analizar su histórico ciclo al frente de la Selección: "Leí la estadística de los 80 partidos. Está bueno haber logrado tanto, es un puesto hermoso este, pero sabemos lo que significa estar acá sentado. Lo que más orgullo me da es haber estado tanto tiempo y de la manera en que lo hemos conseguido, cómo hemos afrontado lo bueno y lo malo. Allá por 2018 no pensábamos nunca en llegar a esta situación y hoy podemos decir que estamos orgullosos de cómo llevamos adelante este proceso, magnificado por los títulos por supuesto".

Bolivia, lo que se viene

Una de las dudas de la Selección para recibir a Bolivia pasa por la presencia de Alexis Mac Allister, quien llegó con una molestia y el DT definirá en las próximas horas si está para jugar. "Alexis ayer entrenó normal y hoy tomaremos la decisión de si está para jugar. Lo sabremos después del entreno", declaró Scaloni.

Frente a Venezuela, Julián Álvarez fue el único centrodelantero en el equipo inicial y ahora parece correr con ventaja Lautaro Martínez, aunque el entrenador no descartó la presencia de ambos. "Está la posibilidad de que jueguen juntos pero también de jugar con un solo delantero. En 2019 jugaron el Kun, Lautaro y Leo, estamos abiertos a hacerlo. Es una posibilidad".

"Pensamos más allá de a quién tenemos adelante. El máximo respeto (por Bolivia), vienen bien, ganando seguido. El cambio de entrenador les ha hecho bien, tiene jugadores de buen pie, juegan bien. No nos podemos confiar bajo ningún concepto. Tenemos que estar preparado para que en algún momento manejen la pelota. También pueden salir de contra. Tiene sus armas y hay que estar atento porque es un rival a tener en cuenta", expresó.

Nuevos nombres, lesiones y la posibilidad de sumar jugadores ahora

"Las convocatorias van en base a partido a partido. Vino Nico Paz porque está teniendo un presente muy bueno. Hablé con su entrenador (Cesc Fábregas) en llevarlo de a poco y me parece correcto porque es un chico que ha pegado un salto increíble pero necesitábamos que se entrene con nosotros y ante las bajas ha tenido que ir al banco. Hoy está con nosotros, fue el único con el que habíamos planificado algo. A los demás iremos trayéndolos en base a lo que creamos", consideró el entrenador nacido en Pujato, Santa Fe.

Scaloni además habló sobre lo ocurrido con Valentín Carboni, quien había sido citado, pero debió abandonar el predio de AFA en los primeros días debido tras haber sufrido una rotura del ligamentos cruzados. "Es la noticia que nadie esperaba, fue lo peor de esta concentración. Es lo que nadie desea para un jugador. No había terminado bien el entrenamiento pero nadie pensaba que podía ser tan grave. La noticia fue muy triste. Esperamos que se recupere bien, que se ponga lo mejor posible. Walter habló y nosotros hablaremos después para apoyarlo. La noticia es fea y sobre todo porque es un chico en el que tenemos esperanzas", expresó.

En una fecha accidentada por las bajas por lesión, el técnico de Argentino reveló que había analizado citar más jugadores, pero finalmente desistió. "Valoramos convocar a alguien más, en función de cómo veíamos a los jugadores después del viaje, pero casi todos respondieron bien y no había necesidad. En cualquier caso teníamos a la Sub-20 para citar a alguno de ellos, por eso fuimos a ver los partidos. Consideramos que no hacía falta. Después veremos si fue acertado o no, pero estamos bien", aseguró.