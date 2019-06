Lionel Scaloni: "Tenemos la suerte de estar vivos"

El entrenador de la selección argentina no se mostró conforme con lo realizado por sus dirigidos y puso por encima la producción de la Albiceleste en el complemento ante Colombia: "El segundo tiempo contra Colombia fue mucho mejor que este. No tiene comparación. Hoy fue más de empuje, de buscar, no fuimos superiores como sí lo habíamos sido ante Colombia".

Del mismo modo, el rosarino agregó: "Necesitamos tener más paciencia. No buscar pases tan difíciles. Habíamos planteado una manera que no pudimos llevar adelante. Tenemos mucha desconfianza al perder la pelota. Si tenemos paciencia, los espacios van a llegar".

Con un partido más por delante, pero todavía sin triunfos en el haber, a la selección no le queda otra que sacar cuentas, y obviamente, sumar de a tres frente a Qatar, a priori el rival menos exigente de la zona pero que obtuvo un remontada que le permitió igualar ante Paraguay en el debut y tuvo a maltraer a Colombia, que recién pudo doblegarlo cuando el encuentro se moría.

En este sentido, Scaloni no anduvo con rodeos y dijo: "Tenemos que ganar el siguiente partido y esperar porque no está asegurada la clasificación. Ahora es momento de hacer un balance de lo que hicimos bien y de lo que no. Todavía estamos vivos y eso nos da la posibilidad de jugar el partido con esa ilusión".

Para finalizar, el seleccionador nacional se refirió a la labor de Lautaro Martínez, quien debió ser reemplazado por una "paralítica" en la espalda y a la sociedad que formó con Sergio "Kun" Agüero y Lionel Messi durante los minutos que coincidieron en cancha.

"Lautaro no estaba bien. Habíamos hablado en el descanso. Continúo porque físicamente es una animal, pero había recibido una paralitica en la zona lumbar. Con él y con Sergio, que entró muy bien, tuvimos más presencia en al área y el equipo mejoró en ese aspecto. También es verdad que en ese momento Paraguay tuvo contras que pudimos haber evitado. Cuanto más jugadores ofensivos tenés, hay más potencial, pero también suben los riesgos, sobre todo cuando no hay filtros en la mitad de cancha. Hay que tener cierto equilibrio, con otro tipo de jugadores en el mediocampo", manifestó.