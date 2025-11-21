Los Pumas confirman su 15 para el cierre del año ante Inglaterra en Twickenham

Según confirmó la Unión Argentina de Rugby, Felipe Contepomi decidió introducir variantes en sectores clave del campo para sostener intensidad, equilibrio y precisión frente a un rival que exige rigor en cada fase.

Entre los forwards, Thomas Gallo reemplazará a Mayco Vivas en la primera línea, mientras que Marcos Kremer regresará al XV inicial en lugar de Joaquín Oviedo, reacomodando la tercera línea junto a Juan Martín González y Santiago Grondona.

En la conducción, Tomás Albornoz ocupará el puesto de Gerónimo Prisciantelli, y entre los backs habrá dos cambios más: Bautista Delguy ingresará por Mateo Carreras y Justo Piccardo tomará el lugar de Santiago Chocobares.

Aunque la estructura general se mantiene, Contepomi busca afinar detalles ante un adversario que atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada. Inglaterra llega con una racha de diez victorias consecutivas y un rendimiento que lo posiciona como uno de los seleccionados más consistentes del año. Su última derrota fue en febrero ante Irlanda, en el debut del Seis Naciones, y desde entonces se consolidó como un equipo seguro, físico y eficiente.

Dos triunfos seguidos de Los Pumas

Argentina, en cambio, encara el duelo con la confianza que dan dos triunfos seguidos en la gira europea. Primero venció a Gales y luego superó a Escocia, resultados que permitieron al plantel recuperar sensaciones positivas en el arranque del ciclo de Contepomi. Sin embargo, Inglaterra aparece como un desafío de mayor magnitud, tanto por su presente como por los antecedentes recientes: en julio, durante la ventana disputada en La Plata y San Juan, los ingleses se llevaron ambos tests por 35-12 y 22-17.

Twickenham también ofrece un recuerdo valioso para Los Pumas. En 2022, bajo la conducción de Michael Cheika, el seleccionado logró un triunfo histórico por 30-29 con una actuación descollante de Emiliano Boffelli, autor de 25 puntos. Aquel partido, aún fresco en la memoria del plantel, funciona como referencia emocional para un equipo que busca volver a competir en el máximo nivel lejos de casa.

El historial entre ambas naciones cuenta 30 enfrentamientos, con clara ventaja inglesa: 23 triunfos, 5 argentinos y 2 empates. Aun así, Los Pumas han sabido encontrar momentos para imponerse, especialmente en Londres, donde dieron algunos de sus golpes más recordados.

El XV titular confirmado para este domingo estará compuesto por: Gallo, Montoya (capitán), Delgado; Petti, Rubiolo; González, Kremer y Grondona; Benítez Cruz y Albornoz; Delguy, Piccardo, Moroni e Isgró; Mallía (vicecapitán). En el banco esperan Ruiz, Wenger, Rapetti, Molina, Matera, Oviedo, Moyano y Santiago Carreras.