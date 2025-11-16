Con una remontada épica, Los Pumas le ganaron a Escocia 33 a 24 en Edimburgo

Con los tries de Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo, el seleccionado argentino se despertó en la segunda parte del partido. Su última victoria en suelo escocés había sido en 2009, cuando obtuvo un trabajado triunfo por 9 a 6.

El encuentro en el Scottish Gas Murrayfield mostró un desarrollo adverso desde el inicio, ya que Escocia se fue al descanso con un 14 a 0 que reflejó superioridad física y claridad en la distribución. El impacto del tercer try local apenas comenzó el complemento obligó a Felipe Contepomi a intervenir de manera inmediata y realizar cinco modificaciones simultáneas que alteraron por completo la dinámica del partido y evidenciaron el mal rendimiento de los titulares en esos puestos.

SANTIAGO CARRERAS pic.twitter.com/pd2tZiqyPY — Los Pumas (@lospumas) November 16, 2025

Los ingresos de Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti en la primera línea, de Pablo Matera como octavo y de la pareja Moyano-Carreras le dieron a la Argentina presencia, control del punto de contacto y una conducción más precisa.

La respuesta apareció con una ráfaga de tries que cambió el rumbo del partido: Julián Montoya apoyó a los 56 minutos, Rodrigo Isgró sumó a los 58, Pedro Rubiolo aumentó a los 70, Matera llegó al ingoal a los 74 y Justo Piccardo cerró el marcador a los 78. Carreras aportó cuatro conversiones que aseguraron la distancia en el tramo final.

Después de las victorias contra Gales y Escocia, Los Pumas enfrentarán el próximo domingo a Inglaterra en Twickenham a las 13.10 hora argentina.