Confirmados los 15 titulares de Los Pumas ante Escocia

Entre los cambios anunciados, regresarían al 15 inicial Rubiolo, Grondona, Moroni, Isgró y Mallía, mientras salen Kremer, Matera, Piccardo, Delguy y Carreras.

Entre los jugadores destacados aparece Juan Martín González, acompañado por Mallía, quienes alcanzarán 50 presencias con la Selección.

Listado completo de los 15 titulares ante Escocia:

1. Vivas, Mayco (38 caps)

2. Montoya, Julián (115 caps) (Capitán)

3. Delgado, Pedro (7 caps)

4. Petti, Guido (96 caps)

5. Rubiolo, Pedro (29 caps)

6. Grondona, Santiago (24 caps)

7. González, Juan Martín (49 caps)

8. Oviedo, Joaquín (20 caps)

9. Benítez Cruz, Simón (8 caps)

10. Prisciantelli, Gerónimo (3 caps)

11. Carreras, Mateo (32 caps)

12. Chocobares, Santiago (34 caps)

13. Moroni, Matías (92 caps)

14. Isgró, Rodrigo (14 caps)

15. Mallía, Juan Cruz (49 caps) (Vicecapitán)

Escocia llega con la necesidad de recuperarse luego de la caída 25-17 ante Nueva Zelanda y mantiene buena estadística como local. Argentina acumula una victoria histórica en 2009 y 12 triunfos en 25 encuentros entre ambos, números que muestran un historial parejo pero adverso fuera de casa.