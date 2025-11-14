Confirmados los 15 titulares de Los Pumas ante Escocia

Contepomi confirmó la formación para enfrentar a Escocia, con modificaciones clave y dos jugadores que llegan a 50 partidos. Argentina no gana en Edimburgo desde 2009.
La UAR oficializó el equipo de Los Pumas que este domingo (a las 12.10 de Argentina) enfrentará a Escocia en Murrayfield, luego de un sólido triunfo ante Gales. El entrenador decidió introducir cinco cambios con el fin de ajustar funcionamiento y rotar piezas en sectores clave, buscando sostener intensidad en una gira que combina exigencia física con oportunidades para consolidar rendimientos.
Entre los cambios anunciados, regresarían al 15 inicial Rubiolo, Grondona, Moroni, Isgró y Mallía, mientras salen Kremer, Matera, Piccardo, Delguy y Carreras.
Entre los jugadores destacados aparece Juan Martín González, acompañado por Mallía, quienes alcanzarán 50 presencias con la Selección.
Escocia llega con la necesidad de recuperarse luego de la caída 25-17 ante Nueva Zelanda y mantiene buena estadística como local. Argentina acumula una victoria histórica en 2009 y 12 triunfos en 25 encuentros entre ambos, números que muestran un historial parejo pero adverso fuera de casa.
