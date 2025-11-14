Deportes |

Confirmados los 15 titulares de Los Pumas ante Escocia

Contepomi confirmó la formación para enfrentar a Escocia, con modificaciones clave y dos jugadores que llegan a 50 partidos. Argentina no gana en Edimburgo desde 2009.

La UAR oficializó el equipo de Los Pumas que este domingo (a las 12.10 de Argentina) enfrentará a Escocia en Murrayfield, luego de un sólido triunfo ante Gales. El entrenador decidió introducir cinco cambios con el fin de ajustar funcionamiento y rotar piezas en sectores clave, buscando sostener intensidad en una gira que combina exigencia física con oportunidades para consolidar rendimientos.

1763141204105

Entre los cambios anunciados, regresarían al 15 inicial Rubiolo, Grondona, Moroni, Isgró y Mallía, mientras salen Kremer, Matera, Piccardo, Delguy y Carreras.

ADEMÁS: La Selección Argentina cerró el año con un triunfo ante Angola

Entre los jugadores destacados aparece Juan Martín González, acompañado por Mallía, quienes alcanzarán 50 presencias con la Selección.

720 (13)

Listado completo de los 15 titulares ante Escocia:

  • 1. Vivas, Mayco (38 caps)
  • 2. Montoya, Julián (115 caps) (Capitán)
  • 3. Delgado, Pedro (7 caps)
  • 4. Petti, Guido (96 caps)
  • 5. Rubiolo, Pedro (29 caps)
  • 6. Grondona, Santiago (24 caps)
  • 7. González, Juan Martín (49 caps)
  • 8. Oviedo, Joaquín (20 caps)
  • 9. Benítez Cruz, Simón (8 caps)
  • 10. Prisciantelli, Gerónimo (3 caps)
  • 11. Carreras, Mateo (32 caps)
  • 12. Chocobares, Santiago (34 caps)
  • 13. Moroni, Matías (92 caps)
  • 14. Isgró, Rodrigo (14 caps)
  • 15. Mallía, Juan Cruz (49 caps) (Vicecapitán)

Escocia llega con la necesidad de recuperarse luego de la caída 25-17 ante Nueva Zelanda y mantiene buena estadística como local. Argentina acumula una victoria histórica en 2009 y 12 triunfos en 25 encuentros entre ambos, números que muestran un historial parejo pero adverso fuera de casa.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados