Luis Advíncula, antes de enfrentar a la Selección Argentina: "Vienen con la sangre en el ojo"

"Sabemos que es una plaza complicada ir a jugar a la Argentina, ir a la Bombonera, donde hemos conseguido un buen resultado", expresó el defensor, al recordar el empate 0 a 0 de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Un dato a tener en cuenta: Perú nunca perdió en la Bombonera. En 1969 empató 2 a 2, un resultado que le permitió llegar al Mundial de México '70 y dejar afuera a la Selección Argentina. Ahora, su presente asoma complicado, ya que está anteúltimo en la tabla y sus chances de clasificarse a la Copa del Mundo 2026 son cada vez más escasas.

"La idea en general no va a cambiar, seguimos creyendo en un camino. El partido contra Argentina lo vamos a trabajar desde ya. Sacaremos las conclusiones del encuentro ante Chile, y si me equivoqué, seré el primero en aceptarlo", expresó el DT Jorge Fossati.

El entrenador de Perú analizó también a su rival del martes. “No me gustó mucho Argentina en el proceso del Mundial, para mí dio el salto de calidad y se convirtió en candidato en cuartos de final. Pero lo anterior no era una Argentina fuerte de verdad. Era una Argentina que la agarraba alguno, frotaba la lámpara y desnivelaba. No sólo Messi”, afirmó.

peruchile.jpg Perú viene de empatar contra Chile y está anteúltimo en la tabla de posiciones.

Y agregó: "Con mérito de Scaloni, Argentina se fue convirtiendo en un equipo con una idea. Eso es lo que es hoy, lleno de figuras y de cualidades individuales pero que funciona como equipo. Decir que Argentina es el vigente campeón del Mundo y de América sería más que suficiente, pero sería solo mirar el resultado”.

Para el choque ante la Argentina, Fossati recuperará tres jugadores claves: Pedro Gallese, Carlos Zambrano y Bryan Reyna, ausentes ante Chile por acumulación de amarillas.

Perú tiene varios jugadores en capilla que, en caso recibir una amarilla, se perderán el partido contra Bolivia en marzo de 2025. Además de Paolo Guerrero, Advíncula, Jesús Castillo, Miguel Araujo y Alexander Callens, se les sumó Aldo Corzo, amonestado contra Chile.