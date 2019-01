Macri llamó a Alfaro para invitarlo a la quinta de Olivos a charlar de fútbol

¿Qué hablaron Alfaro y Macri en un momento tan delicado y de cambio? “El otro día después mi primera conferencia como técnico de Boca me llamó Macri. Te llama el Presidente de la Nación, y digo: 'qué orgullo y que responsabilidad'", relató el DT xeneize. Y agregó: "Me habló de sus sentimientos, de su compromiso, me habló muy bien de Angelici, de los lineamientos generales del mundo Boca que uno de pronto se podría llegar a encontrar. Le dije que de la misma manera que a él le gusta hablarme de fútbol, me gustaría ir a la la quinta de Olivos a hablar de política".

Luego, Alfaro contó que Macri le puso fecha al encuentro en Olivos. "Y lo mejor es que me respondió que sí, pero que después del 16 de enero me iba a esperar. Me dijo que vamos a comer y a hablar de todo. Ojalá me dé la oportunidad".

Alfaro también dio detalles de su relación con Macri: “Cuando mi familia me organizó el cumpleaños 50 lo terminé compartiendo con él porque estaba en una mesa de al lado. Estuvimos charlando y él explicaba qué era lo que quería hacer en la Ciudad, muchas cosas que él estaba haciendo en Boca. Estuve de esa manera cercana en algún punto".