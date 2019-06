“Mienten, hablan de Alzheimer. No saben lo que quiere decir esa palabra. Es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muerte, yo no me estoy muriendo. Estos hijos de… la tiran para crear confusión. A mí la confusión no me va. Esto es no saber hacer periodismos, es querer agarrar el camino más corto y querer ganarle a otro. Yo no, yo gané el primer puesto jugando al fútbol”, aseguró.

