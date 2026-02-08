Maravilla Martínez vuelve al ring: rival, fecha y lugar de su regreso

Maravilla, ídolo de los argentinos, revolucionó al mundo del boxeo al darse conocer el anuncio de la pelea ante Ryske. ¿Quién es su rival? A lo largo de su carrera, el Picante se destacó en karate, kickboxing y Muay Thai y ostenta cuatro títulos bajo los sellos WKC, WKF, WKL y WBU.

“Tengo 50 años y subiré al ring con 51. Subiremos a hacerlo bien los dos. No peleo por el ranking o el récord, lo hago por honor. No corremos en todas las pelotas que nos tiran en la cancha a esta edad, pero en esta sí quiero hacerlo", reconoció en la presentación del combate Maravilla, quien regresará al ring tras su retiro oficial en 2023.

Cabe destacar que el ex campeón CMB y OMB mediano y CMB y OIB superwelter, dueño de un impresionante récord de 57 victorias (32 KO), 3 derrotas y 2 empates, participó en diciembre del 2025 en la tercera edición del Parense de Manos, un evento considerado amateur, donde cayó por decisión dividida ante Pepi Staropoli.

Pese al picante cruce que protagonizaron al momento de las fotos, Ryske se destacó la humildad de Maravilla y reconoció: “Es como un moño que le pongo a mi carrera: pelear con él”. Además, luego de describirlo como el nueve veces campeón del mundo, aseguró que deberá cuidarse de "su derecha, su zurda" y de sus movimientos en el ring. “ No concibo subir al ring sin estar entrenado, sin dejar todo de lado”, cerró.