Boca volvió a decepcionar de visitante: Vélez le ganó con justicia en el Amalfitani

Con un juego rápido y mucha intensidad, Vélez borró a Boca de la cancha en el complemento con Diego Valdés, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini en altísimo nivel. Guillermo Barros Schelotto le ganó el duelo táctico a Claudio Úbeda, anulando el juego de su equipo y lastimándolo constantemente tanto con juego de posesión como de contraataque.

Embed

El local abrió el marcador a los 18 minutos del complemento con un gran centro de Valdés y perfecto cabezazo de Pellegrini que dejó en vano el esfuerzo y estirada de Agustín Marchesín para intentar desviar el balón de su destino de red. Y Boca volvió a quedar noqueado de visitante ante el primer tanto de su rival en una situación muy preocupante.

Sí, tres minutos después llegó el 2-0 de Vélez y doblete de Pellegrini después de una recuperación en el mediocampo y toques rápidos hacia adelante aprovechando lo mal parado que quedó el equipo de Úbeda... Y, el 3 a 0 no llegó por falta de precisión en una y otra ocasión de los atacantes locales.

Boca no tuvo reacción y pudo descontar sobre el final en una jugada aislada como frente a Estudiantes en La Plata, muy lejos de merecerlo: esta vez fue un sablazo de Iker Zufiaurre. El Xeneize no pudo jugar en todo el complemento, sintió la ausencia del Changuito Zeballos (motivo por el que el arribo de Cetré toma más importancia) y tampoco pudo aprovechar la buena pegada de Leandro Paredes que muchas veces lo sacó del apuro. Boca es un equipo de local y otro de visitante y uno con equipos flojitos y otro con equipos competitivos que tienen ideas de juego claras.