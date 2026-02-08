Racing reubicó a Víctor Blanco en el Cilindro y hay bronca con la gestión de Diego Milito

Según lo trascendido, Blanco fue trasladado a un nuevo palco en el sector A, una decisión que también alcanzó al ex vicepresidente Miguel Jiménez. La medida generó malestar en el exmandatario, que estuvo al frente de la institución durante 12 años hasta las elecciones de 2024, y ganó 6 títulos, entre ellos dos ligas y la Copa Sudamericana.

blanco racing Víctor Blanco y los 6 trofeos obtenidos durante su mandato en Racing.

El cambio no se limitó a la ubicación dentro del estadio, Blanco también perdió el acceso al estacionamiento interno y deberá dejar su vehículo en un sector externo asignado, ubicado sobre la calle Diego Milito, un detalle que no pasó inadvertido en el entorno del exdirigente.

La tensión entre Blanco y el actual presidente tiene antecedentes. Antes de asumir, Diego Milito fue director deportivo durante parte de la gestión anterior, pero con el correr del tiempo la relación se deterioró y el ex delantero renunció a su cargo en noviembre de 2020.

En 2024, Milito decidió dar el salto a la política del club, ganó las elecciones y puso fin al ciclo de Blanco al frente de Racing. Dos años después, las diferencias entre ambas figuras volvieron a quedar expuestas con una decisión institucional que reavivó el conflicto.