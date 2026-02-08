Tras el triunfo de Huracán a San Lorenzo, así quedó el historial del clásico porteño

El clásico porteño entre San Lorenzo y Huracán tiene una historia que comenzó en 1915 y que sigue más de un siglo después. Y si bien el Globo logró una gran paridad en los últimos 50 años y mucho más en la última década, en el global San Lorenzo saca mucha diferencia.

Contabilizando este triunfo del equipo de Diego Martínez, a lo largo de la historia, San Lorenzo ganó 87 clásicos, Huracán se impuso en 49 y empataron 56. Vale aclarar que la AFA le dio por perdido a ambos el duelo del Apertura 1997 debido a incidentes de violencia barrabrava.

Los últimos 10 clásicos entre Huracán y San Lorenzo

Huracán 1-0 San Lorenzo | Estadio Tomás Adolfo Ducó | Torneo Apertura 2026

San Lorenzo 0-0 Huracán | Estadio Pedro Bidegain | Torneo Clausura 2025

Huracán 2-0 San Lorenzo | Estadio Tomás Adolfo Ducó | Torneo Apertura 2025

San Lorenzo 1-1 Huracán | Estadio Pedro Bidegain | Liga Profesional 2024

Huracán 0-0 San Lorenzo | Estadio Tomás Adolfo Ducó | | Copa de la Liga 2024

San Lorenzo 1-1 Huracán | Estadio Pedro Bidegain | Copa de la Liga 2023

Huracán 1-1 San Lorenzo | Estadio Tomás Adolfo Ducó | Liga Profesional 2023

San Lorenzo 1-0 Huracán | Estadio Pedro Bidegain | Liga Profesional 2022

San Lorenzo 0-0 Huracán | Estadio Pedro Bidegain | Copa de la Liga 2022

Huracán 2-1 San Lorenzo | Estadio Tomás Adolfo Ducó | Copa de la Liga 2021