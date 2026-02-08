Tras el triunfo de Huracán a San Lorenzo, así quedó el historial del clásico porteño

El Globo se impuso 1 a 0 al Ciclón en el Ducó por la cuarta fecha del Torneo Apertura y achicó la ventaja de triunfos que le lleva su eterno rival en la historia.
Huracán le ganó 1 a 0 a San Lorenzo en el Ducó por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Jordy Caicedo, de cabeza, marcó el gol del triunfo a los cinco minutos del complemento. De esta manera, se actualizó el historial del clásico de barrio más grande del mundo.
El clásico porteño entre San Lorenzo y Huracán tiene una historia que comenzó en 1915 y que sigue más de un siglo después. Y si bien el Globo logró una gran paridad en los últimos 50 años y mucho más en la última década, en el global San Lorenzo saca mucha diferencia.
Contabilizando este triunfo del equipo de Diego Martínez, a lo largo de la historia, San Lorenzo ganó 87 clásicos, Huracán se impuso en 49 y empataron 56. Vale aclarar que la AFA le dio por perdido a ambos el duelo del Apertura 1997 debido a incidentes de violencia barrabrava.
Huracán 1-0 San Lorenzo | Estadio Tomás Adolfo Ducó | Torneo Apertura 2026
San Lorenzo 0-0 Huracán | Estadio Pedro Bidegain | Torneo Clausura 2025
Huracán 2-0 San Lorenzo | Estadio Tomás Adolfo Ducó | Torneo Apertura 2025
San Lorenzo 1-1 Huracán | Estadio Pedro Bidegain | Liga Profesional 2024
Huracán 0-0 San Lorenzo | Estadio Tomás Adolfo Ducó | | Copa de la Liga 2024
San Lorenzo 1-1 Huracán | Estadio Pedro Bidegain | Copa de la Liga 2023
Huracán 1-1 San Lorenzo | Estadio Tomás Adolfo Ducó | Liga Profesional 2023
San Lorenzo 1-0 Huracán | Estadio Pedro Bidegain | Liga Profesional 2022
San Lorenzo 0-0 Huracán | Estadio Pedro Bidegain | Copa de la Liga 2022
Huracán 2-1 San Lorenzo | Estadio Tomás Adolfo Ducó | Copa de la Liga 2021
