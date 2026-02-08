Las gastadas de Huracán a San Lorenzo en sus redes sociales y los memes del clásico

Tras el triunfo 1 a 0 en el clásico porteño en el Ducó, el Globo burló con mucho ingenio al Ciclón y sus hinchas también aportaron su creatividad en las redes sociales.
Huracán gastó con mucho ingenio a San Lorenzo en sus redes sociales después de ganarle 1 a 0 el clásico en el Ducó en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura. Jordy Caicedo marcó de cabeza el gol del triunfo y fue el principal protagonista de los memes y las gastadas contra el Ciclón.
"Caicedo 1:0. El séptimo día bajará de los cielos para castigar a los desterrados; a aquellos que vendieron sus tierras a mercaderes y peregrinaron a tierras ruines e inhóspitas. Amén", escribió el Globo en su cuenta de X, en una clara alusión a la religión de Jordy Caicedo -acompañó el tuit con una foto de 9 agradeciendo a Dios por su tanto-.
También con el goleador del campeonato como protagonista, el Globo siguió gastando al Ciclón con su éxodo de Boedo para jugar en el Bajo Flores. "Salió de compras el Jordi", escribió el CAH, con una foto del ecuatoriano llevando un chango de compras en el supermercado que había en su estadio. Además, escribió "Jordy, el niño polla", con una clara referencia al famoso 'negro de WhatsApp'.
