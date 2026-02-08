Las gastadas de Huracán a San Lorenzo en sus redes sociales y los memes del clásico

"Caicedo 1:0. El séptimo día bajará de los cielos para castigar a los desterrados; a aquellos que vendieron sus tierras a mercaderes y peregrinaron a tierras ruines e inhóspitas. Amén", escribió el Globo en su cuenta de X, en una clara alusión a la religión de Jordy Caicedo -acompañó el tuit con una foto de 9 agradeciendo a Dios por su tanto-.

También con el goleador del campeonato como protagonista, el Globo siguió gastando al Ciclón con su éxodo de Boedo para jugar en el Bajo Flores. "Salió de compras el Jordi", escribió el CAH, con una foto del ecuatoriano llevando un chango de compras en el supermercado que había en su estadio. Además, escribió "Jordy, el niño polla", con una clara referencia al famoso 'negro de WhatsApp'.

image

Los mejores memes del triunfo de Huracán a San Lorenzo

Embed 4 en 4

Caicedo puso en 4 a San Lorenzo de...

De...

De la 1-11-14 — A Fifth of Jack and a Bottle of Prozac (@AdoptadoMimoso) February 9, 2026

Embed ULTIMO MOMENTO



ME INFORMAN QUE HAY PROTESTAS EN LA SEDE DE SAN LORENZO TRAS LA DERROTA CONTRA HURACAN EN EL CLASICO



pic.twitter.com/u2DleCtkkr — lvs Cami (@JuaniGZ_) February 9, 2026