Boca está muy cerca de fichar a Edwuin Cetré: hay acuerdo de palabra con Estudiantes

Tras caerse la transferencia del futbolista a Atlético Paranaense, con distintas versiones de los motivos como problemas cardíacos en la revisión médica y diferencias entre las dirigencias en el último momento, Juan Román Riquelme avanzó por Cetré en lo que podría ser el mejor refuerzo de este mercado de pases después de lo que demostró en Estudiantes.

Boca no solo quiere tener a Cetré sino que también quiere comprar el 100% de su pase: ya se encuentra negociando con Independiente de Medellín para conseguir el otro 50% restante. Por otro lado, el colombiano realizó un gesto en el club platense con olor a despedida...

Embed

En estas horas, Cetré le regaló su camiseta a la cocinera del plantel del Pincha, con quien hizo una gran relación, y enseguida la imagen se viralizó como un gesto del extremo porque empieza a decir adiós al Pincha. El colombiano disputó 86 partidos en el club platense, con 12 goles, 12 asistencias y cuatro títulos: Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025, Trofeo de Campeones 2025.

Más allá de que cerró el mercado de pases, Boca puede incorporar por la lesión de Rodrigo Battaglia. Y, en caso de dar a préstamo a un jugador al DIM como parte de la negociación, podría sumar otro refuerzo más. La fecha límite para esta incorporación como otra probable es el 18 de febrero.

ADEMÁS: Independiente venció a Platense en Vicente López y consiguió su primer triunfo