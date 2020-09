Marcelino Moreno ya es nuevo jugador del Atlanta United

“A Marcelino le deseamos el mejor de los éxitos en este nuevo desafío profesional. ¡Gracias por ser parte del Orgullo Granate!”; así lo despedía Lanús a través de su cuenta de Twitter al número 10.

moreno.jpg

Su trayectoria

El mendocino jugó 106 partidos en la institución del sur en donde marcó 6 goles y dio 13 asistencias. Además de haber sido dos veces campeón y finalista de la Copa Libertadores en 2017.

La transferencia se cerró en siete millones de dólares y también le quedó un 10% de plusvalía al granate en caso de que el jugador vuelva a ser transferido.

De esta manera Moreno es el quinto jugador argentino en la institución estadounidense, donde compartirá vestuario con: Franco Escobar, ex Newell's; Fernando Meza, ex San Lorenzo; Eric Remedi, ex Banfield, y Ezequiel Barco, ex Independiente. Él equipo lo dirige otro argentino, Gerardo "Tata" Martino