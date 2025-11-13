Barcelona sigue de cerca a una joya de la Selección Argentina

Según informó Gol Televisión, Barcelona está interesado en De Martis, delantero que nació en Mar del Plata el 26 de junio de 2008 y cuya progresión lo llevó rápidamente tanto al primer equipo de Lanús como a la Selección Juvenil. Fue el máximo goleador del Sudamericano Sub-17 con seis tantos y ahora está teniendo un gran nivel en el Mundial de la categoría.

Consultado sobre su estilo de juego y su referente en el puesto, el atacante se comparó con la forma de jugar de Erling Haaland, teniendo en cuenta la diferencia de estatura. En el Mundial, el punta fue titular en dos de los tres partidos de la fase de grupos, en los que Argentina se impuso ante Bélgica, Túnez y Fiyi.

image

De Martis lleva 17 goles en 25 partidos en los combinados juveniles de Argentina, teniendo un promedio de 0,68 por encuentro. Los scouts del Barcelona, así como los de los clubes más importantes del viejo continente, mantienen una vigilancia constante en competiciones globales juveniles como esta, identificando a los futbolistas con mayor proyección.

La proyección de De Martis en Lanús avanza de forma paulatina. El artillero del Granate firmó en 2024 su primer contrato profesional tras una destacada trayectoria en inferiores, donde convirtió más de 60 goles en los últimos dos años. Luego, bajo la conducción técnica de Mauricio Pellegrino, el atacante debutó en la máxima categoría del fútbol argentino con apenas 17 años.

Formado en el River Plate de Mar del Plata, De Martis fue detectado en 2019 por los captadores de Lanús, quienes lo incorporaron al proyecto de juveniles. En sus primeros años en su ciudad, no ocupaba una posición fija, pero en 2022 sus formadores lo ubicaron en su hábitat, lo que marcó un giro en su carrera. “En Mar del Plata no tenía una posición definida; en Lanús empezaron a ponerme de delantero”, relató De Martis a Fortaleza Granate.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, describió al marplatense como “el prospecto más emocionante del fútbol argentino” y un “killer frente al arco”. Durante la preparación para su salto al profesionalismo, el jugador se entrena habitualmente con el primer plantel bajo la dirección de Mauricio Pellegrino.