Gran Premio de Las Vegas: todos los horarios y detalles

franco-colapinto_w862 Todos los horarios y el detalle del circuito callejero para no perderse ni un momento.

Horarios de las sesiones

Jueves 20/11: Práctica Libre 1: 21.30 a 22.30

Viernes 21/11: Práctica Libre 2: 01.00 a 02.00

Sábado 22/11: Práctica Libre 3: 21.30 a 22.30 | Clasificación: 01.00 a 02.00

Domingo 23/11: Carrera: 01.00

Circuito de Las Vegas

circuito-las-vegas_w862

Ubicado en The Strip, el trazado callejero tiene 17 curvas y permite alcanzar velocidades de hasta 340 km/h. Con sentido antihorario y dos zonas de DRS, se caracteriza por su velocidad y exigencia técnica. La carrera consta de 50 vueltas y un total de 310,05 km, con récord de vuelta de Lando Norris (2024) en 1:34.876.

Franco Colapinto, que sufrió un fuerte accidente en el GP de Las Vegas del año pasado, intentará sumar puntos y mejorar su rendimiento respecto al reciente GP de Brasil, donde terminó 15°. La fecha en Las Vegas representa un desafío adicional por ser nocturna y callejera.