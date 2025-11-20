Deportes |

Gran Premio de Las Vegas: todos los horarios y detalles

Tras la victoria de Lando Norris en Brasil, la temporada 2025 de la Fórmula 1 disputa su 22° fecha en el circuito de Las Vegas. Se corre de noche, mirá a qué hora y por dónde ver toda la actividad.

Esta noche arranca la F1 en Las Vegas y se podrá seguir por Fox Sports y F1 TV, con horarios de Argentina. La primera práctica libre será hoy jueves 20 de noviembre de 21.30 a 22.30, y la carrera está programada para el domingo 23 a la 01.00 (es decir, después de la medianoche del sábado). Los pilotos buscarán sumar puntos importantes en una etapa decisiva de la temporada, después del triunfo de Norris en Brasil y la actuación irregular de Colapinto con Alpine.

Todos los horarios y el detalle del circuito callejero para no perderse ni un momento.

Horarios de las sesiones

  • Jueves 20/11: Práctica Libre 1: 21.30 a 22.30

  • Viernes 21/11: Práctica Libre 2: 01.00 a 02.00

  • Sábado 22/11: Práctica Libre 3: 21.30 a 22.30 | Clasificación: 01.00 a 02.00

  • Domingo 23/11: Carrera: 01.00

Circuito de Las Vegas

Ubicado en The Strip, el trazado callejero tiene 17 curvas y permite alcanzar velocidades de hasta 340 km/h. Con sentido antihorario y dos zonas de DRS, se caracteriza por su velocidad y exigencia técnica. La carrera consta de 50 vueltas y un total de 310,05 km, con récord de vuelta de Lando Norris (2024) en 1:34.876.

Franco Colapinto, que sufrió un fuerte accidente en el GP de Las Vegas del año pasado, intentará sumar puntos y mejorar su rendimiento respecto al reciente GP de Brasil, donde terminó 15°. La fecha en Las Vegas representa un desafío adicional por ser nocturna y callejera.

