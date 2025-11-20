Stroll, durísimo con Colapinto: "Debería enfocarse en sumar un punto"

Esas frases llegaron a Stroll, que respondió en conferencia y apuntó directamente al argentino al sugerir que “debería enfocarse en sumar un punto”. Colapinto todavía no logró puntuar en el torneo y esa referencia generó comentarios dentro del paddock.

Un antecedente reciente

La relación entre ambos ya venía con tensión. En México, un toque entre los dos terminó con un trompo de Colapinto. Ese hecho quedó en la memoria de los pilotos y ahora reapareció en el debate. Stroll mencionó que quizá el argentino estaba “frustrado”, aunque no detalló más.

El ida y vuelta dejó a ambos bajo observación en un tramo del campeonato donde cada maniobra es clave.

Colapinto decidió bajar el tono. Dijo que sus palabras fueron dichas “en el calor del momento” y pidió disculpas si afectaron a Stroll. Comentó también que habló desde lo que vio en la maniobra y buscó cerrar el tema sin profundizar.

La carrera en Las Vegas se corre este jueves por la noche y será una de las últimas del año. Lando Norris llega como líder del campeonato y los puntos empiezan a valer más. Colapinto y Stroll volverán a compartir pista en este contexto y el foco estará puesto en cómo se moverán en situaciones de pelea.

Con la temporada llegando a su fin, la convivencia entre pilotos gana espacio en la conversación y el cruce entre ambos suma un capítulo más a un campeonato que se define semana a semana.