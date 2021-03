"No murió, lo mataron", "Justicia por Diego" y "Juicio y castigo a los culpables de su deceso", "Morla, Stinfale, Luque, Oliva, traidores, ni olvido ni perdón", fueron algunas de las consignas de la convocatoria, que en un primer momento contó con la presencia de Claudia Villafañe -primera esposa de Maradona- y sus hijas Dalma y Giannina, que permanecieron unos pocos minutos y cerca de las 18:30 se retiraron.

WhatsApp Image 2021-03-10 at 6.58.30 PM (1).jpeg Maradona fue el eje de las convocatoria en la Plaza de la República.

También participan de la movilización Verónica Ojeda, una de sus ex parejas, y Dieguito Fernando, otro de sus hijos, así como su actual esposo, el abogado Mario Baudry, quien en declaraciones previas manifestó su convicción que la muerte de Maradona debería ser caratulada por la Justicia como "homicidio culposo".

Si bien la marcha fue numerosa, no fue necesaria la interrupción del tránsito de colectivos en el Metrobus de la Avenida 9 de Julio y el grueso de los manifestantes se concentró en la Plaza de la República, en la intersección con la Avenida Corrientes.

WhatsApp Image 2021-03-10 at 6.58.13 PM (1).jpeg Claudia Villafañe, Dalma y Giannina, presentes en la Marcha por Maradona.

Claudia y sus hijas llegaron vestidas con remeras que decían "Justicia por D10s", mientras avanzaban con una bandera que pedía "Condena social y judicial para los culpables".

También se hicieron presentes ex futbolistas muy cercanos a Maradona como el ex arquero Sergio Goycochea y el ex delantero Claudio "Turco" García.

Claudia, Dalma y Gianinna, que llegaron exactamente a las 18, la hora prevista para el comienzo de la marcha que, en rigor, no fue tal sino una concentración en la plaza, ya que los manifestantes no se desplazaron por ninguna de las dos avenidas.

La ocasión fue propicia para aquellos vendedores ambulantes que aprovecharon para vender souvenirs de Maradona como camisetas con su cara o la Copa del Mundo a 600 pesos, gorritos a 350 y banderas grandes a 500 pesos.

WhatsApp Image 2021-03-10 at 6.56.34 PM (1).jpeg Carteles contra Morla y Stinfale en la Marcha por Maradona.

Tras permanecer unos quince minutos, Claudia, Dalma y Gianinna se dirigieron al Hotel Presidente, sobre calle Cerrito.

En la marcha se expresaron duros epítetos contra el abogado Matías Morla, a quien las hijas de Maradona sindican como uno de los responsables del mal estado de salud de su padre en sus últimos días de vida.

Maradona falleció a los 60 años, el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa alquilada en un barrio de la localidad bonaerense de Tigre, semanas después de someterse a una operación en el cráneo por un hematoma subdural realizada días antes en la Clínica Olivos, a donde había sido traslado de urgencia desde la ciudad de La Plata.

uHnEMdQ6_1zt2Siv.mp4 Seguidores de Maradona se dieron cita en la Plaza de la República.

Noticia en desarrollo