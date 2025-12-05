Mundial 2026: con un rival de la Selección será un duelo inédito

AP25339720554265 Tras el sorteo, así quedaron todos los grupos en el Mundial 2026.

Grupos ya definidos cara al próximo Mundial

El único que tendrá un debut histórico en el grupo será justamente Jordania, ya que no presenta antecedentes ni en amistosos ni en torneos oficiales. Será una total incógnita tanto para los jugadores como para los espectadores.

El historial ante Austria es breve, pero con varios goles de por medio. Se enfrentaron tres veces, aunque ninguna en un Mundial. Fueron dos victorias para Argentina y un empate. Se cruzaron dos veces antes de los años noventa: en 1980, Argentina ganó 5-1 en Viena, mientras que en 1990 igualaron 1-1, también en territorio austríaco.

Ante Argelia, la Selección solo jugó una vez: fue en 2007, en un partido que terminó 4-3 a favor del equipo argentino. Aquella tarde, hubo dos goles de un muy joven Lionel Messi, además de los aportes de Carlos Tevez y Esteban Cambiasso. No existen duelos oficiales ni antecedentes mundialistas entre ambos países, por lo que el de 2026 será el primer choque en una Copa del Mundo.

La figura de Austria

Tras 28 años sin disputar un Mundial, Austria pone toda la carne al asador y presenta a su mejor guerrero: David Alaba, actual jugador del Real Madrid. El defensor de 30 años es pieza fundamental del equipo y capitán del conjunto europeo. Conocido por su juego elegante y su pegada excepcional, este Mundial es uno de los pocos sueños que le falta cumplir en su carrera.

Por otro lado, Austria cuenta con una joya del fútbol mundial: Nikolaus Wurmbrand, delantero de 19 años que actualmente juega en la Bundesliga de Austria para el Rapid Viena.