Los cuatro títulos por escritorio de la historia del fútbol argentino

Rosario Central, el "polémico" campeón de la AFA.

1920, Huracán campeón de la Copa Estímulo

En 1920, antes de la creación de la AFA en 1934, el fútbol argentino estaba dividido entre dos grandes entidades, que hoy son reconocidas tales y sus títulos por la AFA: la "oficial" Asociación Argentina de Football (AAF) y la Asociación Amateurs de Football (AAmF), una liga rival que agrupaba a clubes disidentes y que organizaba su propio campeonato.

La Copa Estímulo fue una copa nacional organizada por la Asociación Argentina de Football que tenía el siguiente sistema de competición: dos zonas y ambos ganadores disputaban la final. Huracán ganó la Zona A con 8 puntos, dejando atrás a Palermo (5), Nueva Chicago (4), Sportivo del Norte (4), Porteño (4) y Sportivo Palermo (3).

Por otro lado, Banfield terminó primero en la Zona B con 9 unidades y lo siguieron Boca (4), Del Plata (3), Estudiantes de La Plata (2) y Sportivo Barracas (2). En ese entonces, el triunfo valía dos puntos y el empate uno como en la actualidad. De esta manera, Huracán y Banfield clasificaron a la final pero el club del Sur decidió pasarse a la otra federación por lo que la institución de Parque Patricios fue proclamada campeón por la AFA.

1925, Boca campeón de Honor de la Asociación Argentina

Boca realizó una gira extraordinaria por Europa a mediados de 1925, visitando los países de España, Francia, Italia y Alemania y obteniendo enormes resultados: 15 victorias, un empate y apenas tres derrotas. Tras su regreso al país, la Asociación Argentina propuso que, en el torneo en lugar de un desempate entre Huracán y Nueva Chicago, haya un triangular con Boca, que por esta gira solo disputó 7 jornadas de las 21 correspondientes.

Huracán se negó y Boca declinó el gesto. En compensación, la Asociación Argentina le otorgó a Boca el título de campeón de honor como homenaje. Si bien no es considerado como liga o copa nacional, este reconocimiento es un título oficial por la AFA, que es parte de las 74 estrellas del club azul y oro.

1945, Boca campeón de Copa Confraternidad Escobar-Girano

La Copa Confraternidad Escobar–Girano era un torneo oficial organizado conjuntamente por la AFA y la AUF que enfrentaba a los subcampeones de Argentina y Uruguay en una serie de dos partidos, uno en cada país. En la edición de 1945, Nacional ganó 2 a 1 en La Bombonera y Boca se impuso por 3 a 2 en el Centenario.

Como no existía un criterio reglamentado de desempate (ni diferencia de gol, ni tercer encuentro) y cada equipo ganó su partido como visitante, las asociaciones de ambos países resolvieron declarar campeón a ambos clubes. Por eso, la edición 1945 quedó oficialmente registrada como un título compartido entre Boca y Nacional.

1952, River campeón de Copa Ibarguren

La Copa Ibarguren fue un competencia de mucha historia en el fútbol argentino: 23 ediciones. Para tomar dimensión, la Copa Argentina se jugó en 14 oportunidades. La Copa Ibarguren ponía un título en juego en un partido entre el campeón de la Primera División y el del Campeonato Argentino, torneo federal entre provincias.

River, campeón del Campeonato de 1952, se midió con Liga Cultural de Santiago del Estero, el campeón regional. Y empataron 1-1 en la cancha de Central Córdoba. Tras dos alargues de 15 minutos, se inició un tercer tiempo suplementario pero a los cuatro minutos se suspendió por falta de luz. A los pocos meses, la AFA declaró campeón a ambos.