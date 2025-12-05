Qué dijo Lionel Scaloni sobre los rivales que le tocaron a Argentina

De todas maneras, aclaró que “los partidos hay que jugarlos” y recordó la derrota en el debut del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita por 2-1.

Scaloni, que protagonizó un emotivo momento al entregar la Copa del Mundo antes de que comience el sorteo, reconoció dicha situación como muy emotiva: “Tenerla en la mano es algo único”.

Al ser consultado por los rivales en la fase de grupos, el oriundo de Pujato analizó: “Son rivales con los que creemos que podemos hacer nuestro juego, pero los partidos hay que jugarlos. En principio tenemos que estar satisfechos por el grupo”.

Y continuó: “Conozco a los rivales. Austria y Argelia son rivales duros. No conocemos tanto a Jordania, pero ya tenemos la experiencia de Arabia”.

Por otra parte, se animó a opinar sobre la posibilidad de jugar frente a España o Uruguay en los 16avos de final, en lo que podría ser un cruce durísimo.

“No está tan bueno, pero toque quien toque, tenemos que tratar de hacer lo mejor. La responsabilidad está siempre”, afirmó. A su vez, dijo sobre las sedes donde jugarán que “San Francisco y Kansas son lugares de mucho calor”.

La Selección Argentina, que evitó a las grandes potencias por ser cabeza de serie gracias a estar en el Bombo 1, buscará revalidar lo hecho hace casi tres años en Qatar y así levantar por cuarta vez la Copa del Mundo, para igualar a Italia y Alemania como las segundas máximas ganadoras.