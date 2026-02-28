Marcos Acuña rompió el silencio tras los rumores de conflicto con Marcelo Gallardo

El lateral izquierdo utilizó su cuenta de Instagram para fijar posición y rechazar las versiones que circularon en distintos programas. “Después de tantos años en el fútbol, aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron”, escribió el jugador campeón del mundo.

WhatsApp Image 2026-02-28 at 8.28.44 AM Acuña utilizó Instagram para desmentir versiones de un cortocircuito con Gallardo y apuntó contra quienes “instalan mentiras”.

Acuña fue tajante al referirse a las versiones que sugerían actitudes poco profesionales o supuestas maniobras para evitar jugar. “Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad. Siempre fui un profesional y di lo mejor de mí en todos los clubes que jugué, y esta no es la excepción”, sostuvo.

Luego, reforzó su postura con una frase contundente: “Nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar”. Y agregó: “Hasta sin estar 100% estuve a disposición del cuerpo técnico si me necesitaba. Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras”.

El futbolista también subrayó el impacto de los trascendidos: “Con esto dañan a las personas involucradas, a las familias y al club”.

El contexto deportivo

En su último partido ante Banfield, Gallardo alineó una formación con fuerte presencia de futbolistas surgidos de las divisiones inferiores, en lo que muchos interpretaron como un mensaje simbólico en su despedida.

En paralelo, algunos jugadores fueron abucheados por el público, entre ellos Sebastián Driussi, Paulo Díaz, Kevin Castaño, Facundo Colidio y el propio Acuña. En su caso, la situación resultó particular: no fue titular y tampoco sumó minutos en los tres últimos encuentros del ciclo. Oficialmente se informó que un estado gripal lo marginó del viaje a San Luis por la Copa Argentina, aunque su ausencia alimentó las especulaciones sobre una supuesta ruptura interna.

Con su comunicado, Acuña buscó cerrar el tema y dejar en claro que, según su versión, nunca existió un conflicto con el entrenador. “Seguiré trabajando y enfocado para dar lo mejor cada día. Tengo la tranquilidad de contar con el respaldo del club y de mis compañeros en este momento”, concluyó.