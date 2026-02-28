Boca buscará cortar la racha sin victorias ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

El encuentro se disputará en la Bombonera, tendrá la televisación de TNT Sports Premium y será arbitrado por Pablo Dóvalo.

El Xeneize necesita una triunfo que le permita reacomodarse en la tabla de la Zona A y recuperar confianza ante su público, mientras que el conjunto mendocino buscará sumar en un escenario históricamente complejo para tomar aire en la lucha por la permanencia.

Cómo llega Boca

El equipo dirigido por Claudio Úbeda consiguió un respiro tras el triunfo 2-0 frente a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina. La victoria alivió el clima luego de dos empates sin goles ante Platense y Racing, que habían generado silbidos en su estadio.

En el Torneo Apertura, Boca marcha 9° en la Zona A con ocho puntos y se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Además, ocupa el 15° lugar en la tabla anual, por lo que necesita sumar con regularidad para no comprometer su objetivo de avanzar de ronda.

En cuanto al equipo, Adam Bareiro tendrá su primera titularidad en La Bombonera y compartirá el ataque con Miguel Merentiel y Lucas Janson, de buen rendimiento en la Copa. Leandro Paredes volvió a ser convocado tras su lesión, mientras que Edinson Cavani y Ángel Romero serán bajas por problemas físicos.

image Adam Bareiro tendrá su primera titularidad como local y encabezará el ataque del Xeneize.

Cómo llega Gimnasia de Mendoza

El equipo mendocino viene de empatar 1-1 frente a Independiente, con un destacado gol de Santiago Rodríguez. Se ubica 13° con siete unidades y necesita reencontrarse con el triunfo para mejorar su posición en la tabla y en los promedios.

gimnasia-mendoza-vs-gye-lp El conjunto mendocino intentará sumar en su visita a la Bombonera para escalar en la tabla.

El historial entre ambos es escaso debido a la prolongada ausencia del conjunto cuyano en Primera División. No se enfrentan desde 1983 por el Torneo Nacional: la última vez fue empate 1-1 en Mendoza, mientras que el antecedente más reciente en La Bombonera terminó con victoria de Boca 2-1.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón o Tomás Belmonte; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Hora: 17.45.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

TV: TNT Sports Premium.

Estadio: La Bombonera.