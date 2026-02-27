Champions League 2026: así quedaron los cruces de octavos de final

Los octavos de final de la UEFA Champions League se disputan en series de ida y vuelta, con un partido en cada estadio. El equipo que obtenga mayor cantidad de goles en el global avanzará a los cuartos de final. En caso de empate tras los 180 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, definición por penales; ya no rige la regla del gol de visitante. Los ocho ganadores accederán a cuartos, instancia que también se jugará a doble partido, al igual que las semifinales. La única excepción es la final, prevista en Budapest, que se disputará a partido único en sede neutral para definir al campeón de Europa.

Los ocho cruces serán:

Real Madrid vs. Manchester City

Paris Saint-Germain vs. Chelsea

Galatasaray vs. Liverpool

Atalanta vs. Bayern Munich

Newcastle United vs. Barcelona

Atlético Madrid vs. Tottenham Hotspur

Bodø/Glimt vs. Sporting

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

El cuadro muestra una tendencia clara: no hay emparejamientos accesibles. Potencias históricas, campeones recientes y proyectos en pleno crecimiento se cruzarán en una instancia que, en varios casos, podría tranquilamente ser semifinal o final anticipada.

Captura de pantalla 2026-02-27 101642 Así quedó el cuadro de la Champions: los ocho cruces de octavos, el recorrido hacia cuartos y semifinales y la ruta definitiva hacia la final del 30 de mayo en Budapest. Foto: UEFA

Real Madrid vs. Manchester City: el clásico moderno que vuelve a escena

Entre todos los duelos, el que vuelve a acaparar la atención es el choque entre Real Madrid y Manchester City. Será la quinta temporada consecutiva en la que se enfrenten, consolidando una rivalidad que ya es marca registrada del torneo.

16836601863345 El clásico moderno de la Champions vuelve a escena: dos potencias europeas frente a frente en una serie marcada por antecedentes recientes y máxima paridad competitiva.

Más allá de los nombres propios, el historial reciente explica la expectativa: series cargadas de goles, remontadas épicas y actuaciones individuales decisivas. El equilibrio es total y cada detalle táctico puede inclinar la balanza.

En el banco del City estará Pep Guardiola, protagonista central de esta rivalidad moderna, mientras que del lado madridista la jerarquía individual vuelve a ser el gran argumento. La ida será en el Santiago Bernabéu y la vuelta en el Etihad Stadium, un escenario que ya fue testigo de noches memorables.

PSG vs. Chelsea: choque de campeones con sabor a revancha

El otro gran foco estará puesto en el enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Chelsea. Se trata de un duelo con narrativa reciente: PSG es el vigente campeón de la Champions, mientras que Chelsea llega como ganador del FIFA Club World Cup, título que consiguió tras vencer justamente al conjunto francés en la final.

fotos sitio - 2025-07-13T135122.147 Choque de campeones con historia reciente: el vigente monarca continental ante el último ganador del Mundial de Clubes, en una eliminatoria con aroma a revancha.

El equipo dirigido por Luis Enrique buscará reafirmar su dominio europeo, mientras que el conjunto inglés intentará volver a instalarse entre los grandes protagonistas del continente.

Más que un simple cruce de octavos, es un enfrentamiento entre campeones recientes, con planteles de jerarquía internacional y cuentas pendientes que prometen una serie de alto voltaje.