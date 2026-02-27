Con la hazaña de Lanús, cómo quedó la tabla histórica del fútbol argentino

El Granate se consagró campeón de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el mítico Maracaná y se metió en el Top 10 de los clubes más ganadores del país.
Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el mítico Maracaná y se metió en el Top 10 de los clubes más ganadores del país. El Granate, que venció 1 a 0 al Fla en La Fortaleza y 3 a 2 en el tiempo extra en Brasil, ahora es el décimo más ganador junto a Newell's, con nueve estrellas cada uno.
Además, el club del Sur quedó a un título internacional de empatar a San Lorenzo y Vélez y dos de Estudiantes de La Plata: ganó la Copa Conmebol (1996), dos Sudamericanas (2013 y 2025) y esta Recopa Sudamericana (2026). Además, llegó a otras finales internacionales, como la Conmebol 1997, Sudamericana 2020 y Libertadores 2017, entre otras.
Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)
River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)
Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)
Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)
San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)
Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)
Estudiantes: 19 títulos (13 locales y 6 internacionales)
Huracán: 13 títulos (13 locales)
Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)
Newell’s: 9 títulos (9 locales)
Lanús: 9 títulos (5 locales y 4 internacionales)
Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
Quilmes: 3 títulos (3 locales)
Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)
Gimnasia: 2 títulos (2 locales)
Banfield: 2 títulos (2 locales)
Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)
Ferro: 2 títulos (2 locales)
Talleres: 2 títulos (1 local, 1 internacional)
Central Córdoba: 1 título (local)
Platense: 1 título (local)
Chacarita: 1 título (local)
Dock Sud:1 título (local)
Patronato: 1 título (local)
Colón: 1 título (local)
Tigre: 1 título (local)
Atlanta: 1 título (local)
San Martín de Tucumán: 1 título (local)
Nueva Chicago: 1 título (local)
Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)
Central Córdoba: 1 título (local)
Tiro Federal: 1 título (local)
Atlético Tucumán: 1 título (local)
Independiente Rivadavia: 1 título (local)
