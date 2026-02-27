Con la hazaña de Lanús, cómo quedó la tabla histórica del fútbol argentino

El Granate se consagró campeón de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el mítico Maracaná y se metió en el Top 10 de los clubes más ganadores del país.

Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el mítico Maracaná y se metió en el Top 10 de los clubes más ganadores del país. El Granate, que venció 1 a 0 al Fla en La Fortaleza y 3 a 2 en el tiempo extra en Brasil, ahora es el décimo más ganador junto a Newell's, con nueve estrellas cada uno.