Con la hazaña de Lanús, cómo quedó la tabla histórica del fútbol argentino

El Granate se consagró campeón de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el mítico Maracaná y se metió en el Top 10 de los clubes más ganadores del país.

Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el mítico Maracaná y se metió en el Top 10 de los clubes más ganadores del país. El Granate, que venció 1 a 0 al Fla en La Fortaleza y 3 a 2 en el tiempo extra en Brasil, ahora es el décimo más ganador junto a Newell's, con nueve estrellas cada uno.

Además, el club del Sur quedó a un título internacional de empatar a San Lorenzo y Vélez y dos de Estudiantes de La Plata: ganó la Copa Conmebol (1996), dos Sudamericanas (2013 y 2025) y esta Recopa Sudamericana (2026). Además, llegó a otras finales internacionales, como la Conmebol 1997, Sudamericana 2020 y Libertadores 2017, entre otras.

Tabla histórica del fútbol argentino

Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)

River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)

Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)

Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)

San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)

Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)

Estudiantes: 19 títulos (13 locales y 6 internacionales)

Huracán: 13 títulos (13 locales)

Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)

Newell’s: 9 títulos (9 locales)

Lanús: 9 títulos (5 locales y 4 internacionales)

Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

Quilmes: 3 títulos (3 locales)

Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)

Gimnasia: 2 títulos (2 locales)

Banfield: 2 títulos (2 locales)

Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)

Ferro: 2 títulos (2 locales)

Talleres: 2 títulos (1 local, 1 internacional)

Central Córdoba: 1 título (local)

Platense: 1 título (local)

Chacarita: 1 título (local)

Dock Sud:1 título (local)

Patronato: 1 título (local)

Colón: 1 título (local)

Tigre: 1 título (local)

Atlanta: 1 título (local)

San Martín de Tucumán: 1 título (local)

Nueva Chicago: 1 título (local)

Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)

Central Córdoba: 1 título (local)

Tiro Federal: 1 título (local)

Atlético Tucumán: 1 título (local)

Independiente Rivadavia: 1 título (local)

