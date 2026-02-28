Independiente recibe a Central Córdoba en Avellaneda: hora, TV y formaciones

El encuentro contará con televisación de ESPN Premium, será arbitrado por Darío Herrera y tendrá a Diego Ceballos a cargo del VAR.

Independiente buscará reencontrarse con el triunfo ante su gente para afirmarse en puestos de octavos de final, mientras que el Ferroviario intentará extender su levantada y meterse de lleno en la pelea por los playoffs.

Cómo llega Independiente

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros comenzó el torneo con tres empates consecutivos, luego consiguió victorias ante Platense (1-0) y Lanús (2-0), pero en las últimas dos fechas dejó puntos en el camino: cayó 3-2 ante Independiente Rivadavia en Mendoza e igualó 1-1 frente a Gimnasia. De los últimos seis puntos posibles, solo obtuvo uno.

independiente-vs-gimnasia-de-mendoza-2191735 El Rojo vuelve a Avellaneda tras dos fechas como visitante y necesita ganar para afirmarse en zona de clasificación.

Una de las principales incógnitas pasa por la defensa: Kevin Lomónaco podría regresar al 11 titular tras haber sido suplente en la última fecha, cuando el entrenador optó por Juan Manuel Fedorco. Durante la semana circularon rumores de un conflicto, aunque el propio DT los desmintió y aseguró que se trató de una decisión táctica y física.

En paralelo, en Avellaneda siguen atentos a la posible salida de Gabriel Ávalos a Fluminense, negociación que aseguran no está caída.

Cómo llega Central Córdoba

El conjunto santiagueño, dirigido por Lucas Pusineri, tuvo un arranque irregular y suma ocho puntos en el campeonato. Sin embargo, llega en alza tras empatar 0-0 ante Tigre y vencer 2-0 a Talleres en las últimas dos jornadas.

talleres-central-cordoba-VWVIBI5GIFHXNNGX7VSYQBCIDA Central Córdoba llega en alza tras sumar cuatro puntos en sus últimos dos partidos.

El Ferroviario también quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Gimnasia de Jujuy, por lo que ahora concentra todos sus esfuerzos en el Apertura, con el objetivo de meterse en la zona de clasificación.

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Lucas González, Alan Laprida; Marco Iacobellis y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Hora: 20.

Árbitro: Darío Herrera.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Independiente.