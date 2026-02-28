Deportes |

Independiente recibe a Central Córdoba en Avellaneda: hora, TV y formaciones

El Rojo sumó apenas un punto en las últimas dos fechas. Necesita ganar para mantenerse en los puestos de clasificación a los octavos de final. El Ferroviario también pelea por entrar a los playoffs.

Independiente recibirá este sábado a Central Córdoba desde las 20 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Rojo vuelve a Avellaneda luego de dos jornadas como visitante en las que apenas sumó un punto y está obligado a ganar para sostenerse en zona de clasificación.

El encuentro contará con televisación de ESPN Premium, será arbitrado por Darío Herrera y tendrá a Diego Ceballos a cargo del VAR.

Independiente buscará reencontrarse con el triunfo ante su gente para afirmarse en puestos de octavos de final, mientras que el Ferroviario intentará extender su levantada y meterse de lleno en la pelea por los playoffs.

Cómo llega Independiente

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros comenzó el torneo con tres empates consecutivos, luego consiguió victorias ante Platense (1-0) y Lanús (2-0), pero en las últimas dos fechas dejó puntos en el camino: cayó 3-2 ante Independiente Rivadavia en Mendoza e igualó 1-1 frente a Gimnasia. De los últimos seis puntos posibles, solo obtuvo uno.

independiente-vs-gimnasia-de-mendoza-2191735
El Rojo vuelve a Avellaneda tras dos fechas como visitante y necesita ganar para afirmarse en zona de clasificación.

El Rojo vuelve a Avellaneda tras dos fechas como visitante y necesita ganar para afirmarse en zona de clasificación.

Una de las principales incógnitas pasa por la defensa: Kevin Lomónaco podría regresar al 11 titular tras haber sido suplente en la última fecha, cuando el entrenador optó por Juan Manuel Fedorco. Durante la semana circularon rumores de un conflicto, aunque el propio DT los desmintió y aseguró que se trató de una decisión táctica y física.

En paralelo, en Avellaneda siguen atentos a la posible salida de Gabriel Ávalos a Fluminense, negociación que aseguran no está caída.

Cómo llega Central Córdoba

El conjunto santiagueño, dirigido por Lucas Pusineri, tuvo un arranque irregular y suma ocho puntos en el campeonato. Sin embargo, llega en alza tras empatar 0-0 ante Tigre y vencer 2-0 a Talleres en las últimas dos jornadas.

talleres-central-cordoba-VWVIBI5GIFHXNNGX7VSYQBCIDA
Central Córdoba llega en alza tras sumar cuatro puntos en sus últimos dos partidos.

Central Córdoba llega en alza tras sumar cuatro puntos en sus últimos dos partidos.

El Ferroviario también quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Gimnasia de Jujuy, por lo que ahora concentra todos sus esfuerzos en el Apertura, con el objetivo de meterse en la zona de clasificación.

ADEMÁS: Boca buscará cortar la racha sin victorias ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Lucas González, Alan Laprida; Marco Iacobellis y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Hora: 20.

Árbitro: Darío Herrera.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Independiente.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados