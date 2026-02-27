El Senado aprobó la reforma de ley Penal Juvenil que baja la imputabilidad a 14 años

La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.

La Cámara de Sendores aprobó esta la tarde la Reforma de la ley Penal juvenil que establece la aplicación de penas de reclusión a adolescentes de entre 14 y 18 años cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales, vigentes o futuras.

El régimen, que baja de 16 a 14 la edad de imputabilidad, prevé que las penas privativas de libertad puedan cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos, en institutos especializados de detención o en sectores separados dentro de establecimientos penitenciarios. El plazo máximo de prisión se estableció en 15 años.

La titular de la banca de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich dijo que el objetivo de esta norma “es proteger al ciudadano, algo que se había cambiado por cuál era el lugar que tenía el delincuente en la sociedad, y el lugar que debe tener es según el delito que comete”.

Destacó que a partir de esta norma los padres de quienes cometan delitos “van a ser civilmente responsable de lo que hagan sus hijos. Es algo fundamental para que los padres no sean adolescentes como sus hijos, algo que está generando un problema enorme en las familias de todos los sectores sociales”.

Además, establece que “las victimas tendrán derecho a la reparación (económica), asesoramiento de abogados, que antes se lo tenían que pagar ellos, y crea la figura del supervisor, para quien cumpla la condena, luego no tome venganza” contra quienes fueron sus víctimas.

Bullrich cargó contra el kirchnerismo al afirmar que “antes hablar de la victima parecía algo reaccionario, pero ese modelo se agotó. Nosotros venimos a plantear algo que es moral, y jurídicamente distinto”.