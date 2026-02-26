El picante gesto de Mauro Icardi por las fotos de la China Suárez en ropa interior

image

La sesión fue realizada para la nueva colección de Pompavana, la firma de Ivana Figueiras, y se centró en diseños de encaje floral negro.

En uno de los videos del backstage, compartido por Mauro Icardi en sus historias de Instagram, se la puede ver eligiendo prendas y preparándose para la sesión con una actitud decidida.

Icardi acompañó el video con una frase cómplice: “Si, ya sé!!!!” junto a varios emojis de fuego. El picante gesto de Mauro no pasó inadvertido para los seguidores de ambos en las redes sociales, que aprobaron la actitud del futbolista ante la producción de la actriz.

image

Los detalles de la producción

En las imágenes que rápidamente se viralizaron, la China Suárez posó recostada sobre sábanas blancas luciendo diversos conjuntos de alto impacto. Llevó corpiños de moldería triangular y bombachas colaless, complementados con accesorios como medias largas y mitones del mismo género.

image

También modeló un bralette con breteles finos cruzados a la altura del abdomen y detalles de argollas metálicas, sumando un blazer negro y anteojos de sol rectangulares para completar el estilismo.

El beauty look estuvo a cargo de su equipo de confianza, con Juanma Cativa (Mala Peluquería) en el peinado y Juicy Makeup en el maquillaje.

image

La publicación en Instagram superó los 150 mil likes en menos de 12 horas, confirmando el impacto mediático de la actriz, quien también compartió videos del backstage luciendo un body negro.