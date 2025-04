Masters 1000 de Montecarlo: Cerúndolo y Etcheverry fueron eliminados

El ganador de cuatro títulos de Grand Slam impuso condiciones y ganó por 3-6, 6-0 y 6-1, en una hora y 38 minutos. Así, con un rendimiento que tendrá que mejorar en cuanto a sus últimos encuentros, buscará escalar un casillero en el ranking.

"No me sorprende no haber vuelto a ser el número uno, aunque mucha gente espera que lo gane todo. Y esta presión probablemente me mató, en cierto modo", tiró, previo al choque el español. Fin del sueño para Francisco, que venía de vencer a Fabio Fognini (113°) por 6-0 y 6-3 y se había metido en la segunda ronda. Claro, no tocó el rival más accesible, pero dio batalla.

Este fue el tercer encuentro entre ambos, que vienen de cruzarse hace menos de un mes por los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells, donde el español ganó por 6-3 y 7-6 (4). Ahora, se suma un nuevo triunfo para Alcaraz, esta vez por 3-6, 6-0 y 6-1.

Por su parte, el platense Etcheverry (46º) se metió a la segunda ronda luego de vencer al francés Corentin Moutet (75°), surgido de la Qualy, por 4-6, 6-1 y 6-4. Claro, allí chocó con español Alejandro Davidovich (42°) y perdió 7-6(2) y 6-3. El argentino venía de cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas a nivel ATP.

Con esta derrota, Argentina se queda sin representantes en la competición. En la primera ronda quedaron eliminados Mariano Navone (69°), Camilo Ugo Carabelli (60°), Sebastián Báez (33°) y, este miércoles, hicieron lo propio Tomás Etcheverry (46°) y Francisco Cerúndolo (22°), luego de meterse en la segunda ronda.